Эксперты составили рейтинг водителей-психопатов: лидируют владельцы BMW и электрокаров
Безусловными лидерами по склонности к психопатии назвали владельцев BMW, которые набрали в среднем 12,1 балла. Второе место в группе риски заняли владельцы Audi – 11,7 балла. За ними с внушительным отставанием расположились водители Fiat (7). Средние показатели продемонстрировали владельцы Mazda (6,4), Honda (6,3), а также Ford (6,1) и Mercedes-Benz (5,9). Самыми спокойными признали владельцев Kia (4,2) и Skoda (3,2).
Кроме того, выяснилось, что высокую склонность к психопатии демонстрируют владельцы электрокаров (16 баллов) и гибридных автомобилей (9,8 балла). У водителей дизельных и бензиновых машин этот показатель ощутимо ниже – 7,0 и 5,2 балла соответственно. Также больше психопатических наклонностей выявлено у водителей золотых (12,7) и коричневых (12,2) автомобилей, меньше – у белых (6,0), серебристых (5,5) и, как ни странно, красных (4,9) машин.
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