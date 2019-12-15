15 декабря 2019, 14:55
Эксперты составили список полезных вещей, которые пригодятся зимой в машине
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Зима таит множество проблем для автомобилистов. К сожалению, от чрезвычайных ситуаций на дороге не застрахован никто, но к ним можно подготовиться. Эксперты составили список вещей, которые окажут неоценимую услугу в трудную минуту.
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Морозы – это всегда серьезное испытание для аккумулятора, поэтому полезно будет кинуть в багажник провода для «прикуривания». При покупке обратите внимание на длину провода и его толщину, а также на надежность зацепов для клемм. Некачественные «крокодилы» могут не выдержать нагрузки.
Лопата - еще один ценный предмет зимой. С ее помощью можно расчистить парковочное место или откопать увязший в снегу автомобиль. Необязательно покупать большую полноценную лопату. Самый подходящий вариант - небольшая складная лопатка, которая не займет много места, но будет крайне эффективна.
Если поломка произошла в дороге, пригодится коврик или пара листов картона. Ведь опускаться на грязную или заснеженную землю не очень приятно. Кроме того, картон можно использовать и для устранения лишней воды с ковриков под ногами. А теплый плед поможет согреться пассажирам, если автомобиль застрял надолго, и быстро устранить неисправность не удается.
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15.11.2019, 00:07
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06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
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Цитата:| Кому: Дима сами хотите ремонтировать??
Цитата:| Кому: Ergilen можете долить спокойно, ничего страшного не будет, насколько я слышал - цвет это только краситель и ничем они не отличаются, но чтобы не проверять на "себе" лучше того же цвета долить)
Очень многое зависит от качества бензина. Я, когда выезжал заграницу, то ощущалась разница в расходе на ихнем бензине и нашем.
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