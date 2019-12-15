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15 декабря 2019, 14:55

Эксперты составили список полезных вещей, которые пригодятся зимой в машине

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Зима таит множество проблем для автомобилистов. К сожалению, от чрезвычайных ситуаций на дороге не застрахован никто, но к ним можно подготовиться. Эксперты составили список вещей, которые окажут неоценимую услугу в трудную минуту.
Эксперты составили список полезных вещей которые пригодятся зимой в машине

Фото взято из открытых источников

Эксперты составили список полезных вещей которые пригодятся зимой в машине

Фото взято из открытых источников

Эксперты составили список полезных вещей которые пригодятся зимой в машине

Фото взято из открытых источников

Эксперты составили список полезных вещей которые пригодятся зимой в машине

Фото взято из открытых источников

Эксперты составили список полезных вещей которые пригодятся зимой в машине

Фото взято из открытых источников

Эксперты составили список полезных вещей которые пригодятся зимой в машине
Эксперты составили список полезных вещей которые пригодятся зимой в машине
Эксперты составили список полезных вещей которые пригодятся зимой в машине
Эксперты составили список полезных вещей которые пригодятся зимой в машине
Эксперты составили список полезных вещей которые пригодятся зимой в машине
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Редакция сайта «Тарантас Ньюс» предлагает автомобилистам запастись несколькими полезными вещами, которые могут пригодиться зимой. Это суровое время года может стать источником проблем как у начинающих автомобилистов, так и у водителей с большим стажем. Первым в списке значится размораживатель замков. Самое главное – не хранить его в автомобиле, ведь нужен он бывает именно тогда, когда попасть в машину невозможно.

Морозы – это всегда серьезное испытание для аккумулятора, поэтому полезно будет кинуть в багажник провода для «прикуривания». При покупке обратите внимание на длину провода и его толщину, а также на надежность зацепов для клемм. Некачественные «крокодилы» могут не выдержать нагрузки. 

Лопата - еще один ценный предмет зимой. С ее помощью можно расчистить парковочное место или откопать увязший в снегу автомобиль. Необязательно покупать большую полноценную лопату. Самый подходящий вариант - небольшая складная лопатка, которая не займет много места, но будет крайне эффективна.

Если поломка произошла в дороге, пригодится коврик или пара листов картона. Ведь опускаться на грязную или заснеженную землю не очень приятно. Кроме того, картон можно использовать и для устранения лишней воды с ковриков под ногами. А теплый плед поможет согреться пассажирам, если автомобиль застрял надолго, и быстро устранить неисправность не удается.


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Форум Volkswagen Sharan
Цитата:| Кому: Дима сами хотите ремонтировать??
logvins7589
можно ли долить в старый антифриз нового?
Цитата:| Кому: Ergilen можете долить спокойно, ничего страшного не будет, насколько я слышал - цвет это только краситель и ничем они не отличаются, но чтобы не проверять на "себе" лучше того же цвета долить)
logvins7589
Большой расход топлива
Очень многое зависит от качества бензина. Я, когда выезжал заграницу, то ощущалась разница в расходе на ихнем бензине и нашем.
logvins7589
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Эксперты составили список полезных вещей, которые пригодятся зимой в машине
{{material_128068}}Редакция сайта «Тарантас Ньюс» предлагает автомобилистам запастись несколькими полезными вещами, которые могут пригодиться зимой. Это суровое время года может стать источником проблем как у начинающих автомобилистов, так и у водителей с большим стажем. Первым в списке значится размораживатель замков. Самое главное – не хранить его в автомобиле, ведь нужен он бывает именно тогда, когда попасть в машину невозможно.Морозы – это всегда серьезное испытание для аккумулятора, поэтому полезно будет кинуть в багажник провода для «прикуривания». При покупке обратите внимание на длину провода и его толщину, а также на надежность зацепов для клемм. Некачественные «крокодилы» могут не выдержать нагрузки. Лопата - еще один ценный предмет зимой. С ее помощью можно расчистить парковочное место или откопать увязший в снегу автомобиль. Необязательно покупать большую полноценную лопату. Самый подходящий вариант - небольшая складная лопатка, которая не займет много места, но будет крайне эффективна.Если поломка произошла в дороге, пригодится коврик или пара листов картона. Ведь опускаться на грязную или заснеженную землю не очень приятно. Кроме того, картон можно использовать и для устранения лишней воды с ковриков под ногами. А теплый плед поможет согреться пассажирам, если автомобиль застрял надолго, и быстро устранить неисправность не удается.
2019-12-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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