Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

26 февраля 2026, 07:28

Эксперты спорят: смогут ли BMW, Mercedes и Volkswagen выжить до 2030 года

Эксперты спорят: смогут ли BMW, Mercedes и Volkswagen выжить до 2030 года

Китайские авто вытесняют немецкие бренды и меняют рынок навсегда

Эксперты спорят: смогут ли BMW, Mercedes и Volkswagen выжить до 2030 года

Немецкие автогиганты рискуют исчезнуть уже к 2030 году. Почему их позиции пошатнулись, что грозит рынку и как на это реагируют эксперты - мало кто знает детали. Объяснил специалист.

Немецкие автогиганты рискуют исчезнуть уже к 2030 году. Почему их позиции пошатнулись, что грозит рынку и как на это реагируют эксперты - мало кто знает детали. Объяснил специалист.

Немецкие автогиганты BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen оказались под угрозой потери своих позиций на мировом рынке уже к 2030 году, что может стать тревожным сигналом для российских автолюбителей, где эти марки традиционно пользуются высоким спросом. Причиной кризиса эксперты называют стремительную экспансию китайских брендов и глобальную технологическую перестройку отрасли. Электрификация, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта меняют правила игры, смещая фокус с инженерного совершенства «железа» на программное обеспечение, где немецкие компании, по мнению ряда экономистов, заметно уступают более гибким азиатским конкурентам.

Президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик уверен, что концерны, привыкшие к традиционным цепочкам поставок, рискуют не выдержать давления со стороны стартапов, не обремененных грузом прошлого. По его словам, победа достанется тем, кто быстрее интегрирует в автомобили новые цифровые услуги и автономные функции. В качестве примера успешной трансформации он приводит Volvo, который после перехода под контроль китайской Geely смог адаптироваться к современным реалиям.

Однако далеко не все специалисты разделяют столь мрачный прогноз. Президент Союза автомобильной промышленности Германии Хильдегард Мюллер называет разговоры о неминуемом крахе преждевременными, признавая наличие проблем, но настаивая на сохраняющейся силе и конкурентоспособности немецкого автопрома. Его поддерживает вице-президент профильного союза Ян Хайцеэр, который сомневается в скором исчезновении легендарных марок, отмечая, что для этого потребовались бы радикальные изменения, вплоть до разрушения таможенных границ.

Несмотря на то, что в сфере электрификации лидерство китайских брендов признается многими, немецкие производители по-прежнему задают тон в других направлениях и сохраняют огромный опыт и репутацию. Произошла своеобразная рокировка: если раньше весь мир равнялся на Германию, то теперь её инженеры все чаще оглядываются на технологические решения из Поднебесной. Эксперты отмечают, что, хотя китайские компании активно перенимают лучшие практики и выходят на ведущие позиции, полностью заменить премиальные немецкие бренды на рынке они пока не в состоянии.

Глава Mercedes-Benz Ола Каллениус еще ранее предупреждал, что без принятия решительных мер европейский автопром может «врезаться в стену». Эти слова подтвердились введением американских пошлин в 2025 году, из-за которых немецкие компании потеряли десятки тысяч рабочих мест. Ситуацию усугубляет и падение спроса внутри Европы: продажи автомобилей в начале 2026 года сократились почти на четыре процента, добавляя давления на производителей.

Таким образом, разговоры о полном уходе немецких автогигантов многие специалисты склонны считать скорее популизмом, чем отражением реальной угрозы. Тем не менее, предупреждение является серьезным: рынок меняется стремительно, и для выживания традиционным лидерам придется приложить титанические усилия по адаптации. Расслабляться им действительно не стоит, ведь в новой автомобильной эре победа достанется тем, кто сможет быстро перестроиться и предложить клиенту не только качество, но и передовые цифровые технологии.

Упомянутые марки: BMW, Volkswagen, Geely
