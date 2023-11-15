Эксперты сравнили стоимость владения Lada Granta в разных регионах России

Ранее мы писали Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене? Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей ... Читать далее

Эксперты НАПИ сравнили стоимость владения автомобилем Lada Granta в пяти российских регионах: Москве, Краснодарском крае, Республике Татарстан, Хабаровском крае и в Мурманской области. За образец взяли седан Lada Granta с 90-сильным мотором и «механикой» в комплектации Classic за 778 500 рублей. В расчетах учли расходы на покупку автомобиля, страхование, ТО, шины и топливо.

Выяснилось, что дешевле всего владение российским автомобилем обходится жителям Татарстана – по 11,6 рубля за километр или порядка 174 тысяч рублей в год. На втором месте оказался Краснодарский край (12,35 рубля за километр), на третьем – Москва (12,49 рубля). Четвертая строчка досталась Мурманской области (13,45 рубля за километр), а дороже всего владение обходится в Хабаровском крае (13,54 рубля за километр).

Фото: НАПИ

Интересно, что Хабаровский край оказался на пятом месте, главным образом, из-за высокой стоимости КАСКО – за 5 лет придется заплатить более 320 тысяч рублей. Стоимость ремонта, техобслуживания и даже ОСАГО в крае ощутимо ниже, чем в других регионах. Дороже всего бензин обойдется жителям Мурманской области, а ОСАГО – москвичам.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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