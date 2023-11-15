Эксперты сравнили стоимость владения Lada Granta в разных регионах России
Выяснилось, что дешевле всего владение российским автомобилем обходится жителям Татарстана – по 11,6 рубля за километр или порядка 174 тысяч рублей в год. На втором месте оказался Краснодарский край (12,35 рубля за километр), на третьем – Москва (12,49 рубля). Четвертая строчка досталась Мурманской области (13,45 рубля за километр), а дороже всего владение обходится в Хабаровском крае (13,54 рубля за километр).
Интересно, что Хабаровский край оказался на пятом месте, главным образом, из-за высокой стоимости КАСКО – за 5 лет придется заплатить более 320 тысяч рублей. Стоимость ремонта, техобслуживания и даже ОСАГО в крае ощутимо ниже, чем в других регионах. Дороже всего бензин обойдется жителям Мурманской области, а ОСАГО – москвичам.
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Lada Granta вновь выпускают без подушек безопасности (на очереди – Vesta)
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-
09.11.2023, 14:01
Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей российских брендов – Lada и УАЗ, и выяснили, какие из них меньше теряют в цене через 3 и 5 лет эксплуатации.Читать далее
-
09.11.2023, 08:04
Слухи: АвтоВАЗ уберет комплектацию Lada Granta за 700 тысяч, следующая будет стоить от 850 тысяч
В июле 2023 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов пообещал журналистам, что компания постарается удержать цену на самый доступный автомобиль Lada на уровне ниже 700 тысяч рублей.Читать далее
-
07.11.2023, 06:54
АвтоВАЗ отказался от сборки еще одной модели
В 2022 году из модельной линейки Lada исчезли приподнятые хэтчбеки Xray и Xray Cross. Возобновление производства на АвтоВАЗе сочли нецелесообразным. Сейчас стало известно, что схожая участь постигнет еще одну модель – на этот раз из семейства Granta.Читать далее
-
27.10.2023, 14:25
В Ленобласти таксиста задержали за обман пенсионерки на 800 тысяч рублей
Полицейские Тосненского района Ленинградской области задержали на трассе М-10 29-летнего водителя такси, которого подозревают в соучастии в мошеннической схеме. 83-летняя пенсионерка отдала ему более 800 тысяч рублей.Читать далее
-
23.10.2023, 08:37
5 самых дешевых новых автомобилей в России осенью 2023 года
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