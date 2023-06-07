Эксперт удивился, что китайские автомобили в России еще не начали дешеветь: что для этого нужно?

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Китайских автомобилей в России становится все больше, количество марок увеличивается, машины в избытке, однако очередей, выстроившихся за ними, не наблюдается, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Россияне относятся к новым брендами и моделям с настороженностью, да и стоят машины из Поднебесной, в большинстве своем, не дешево.

Ян Хайцеэр удивился, что в условиях высокой конкуренции и недостаточного спроса китайские автомобили еще не начали дешеветь. Он предположил, что рынок пока недостаточно наполнен и выразил надежду, что скоро цены все-таки пойдут вниз. Ведь у себя на родине все эти машины стоят существенно дешевле. В России на формирование цены влияют транспортные расходы, высокие таможенные сборы и прочие платежи. «Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться. При этом корректировка может произойти максимум на 5 – 10% минимум через полгода-год», – резюмировал эксперт.

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