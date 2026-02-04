Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

4 февраля 2026, 21:32

Почему новые критерии оценки автошкол вызвали споры среди специалистов

Вышло исследование: эксперты подвергли критике свежие критерии МВД для оценки автошкол, считая их спорными и не отражающими реальное качество подготовки. Почему это может изменить рынок обучения и что ждет будущих водителей - разбираемся подробно.

В России готовится к запуску новая система оценки автошкол, и это событие уже вызвало бурную реакцию среди профессионального сообщества. МВД представило проект приказа, который определяет, по каким критериям теперь будут судить эффективность работы учебных заведений для водителей. Для многих россиян, планирующих получить права или выбрать автошколу для своих детей, эти перемены могут стать решающими: от рейтинга будет зависеть не только репутация, но и выживаемость многих организаций на рынке.

Согласно документу, критерии делятся на две основные группы. Первая - это результаты сдачи экзаменов: сколько учеников успешно прошли теорию и практику с первой попытки, а также процент тех, кто не справился. Вторая - статистика аварийности среди выпускников, получивших права менее двух лет назад: сколько ДТП с пострадавшими и погибшими приходится на тысячу выпускников. Оценка будет проводиться ежегодно, а итоги станут доступны на сайте Госавтоинспекции. Первая волна отчетов ожидается по итогам 2027 года.

Однако представители отрасли и эксперты уже сейчас выражают серьезные опасения. Вице-президент Гильдии автошкол России Алексей Нестеренко считает, что подобный рейтинг не сможет реально повлиять на выбор автошколы большинством россиян. По его словам, для многих решающим остается стоимость обучения, а не показатели эффективности. Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева также отмечает, что уровень аварийности зависит не только от качества обучения, но и от возраста, опыта и личных особенностей водителей. Она подчеркивает: предложенные критерии МВД субъективны и не отражают реальную картину. В качестве альтернативы Зайцева предлагает ввести обязательную аттестацию инструкторов и преподавателей, чтобы повысить общий уровень подготовки.

С другой стороны, в Госдуме и Национальном автомобильном союзе считают, что рейтинг необходим. Депутат Антон Немкин и вице-президент союза Антон Шапарин уверены: прозрачная система оценки позволит повысить ответственность автошкол и отсеять тех, кто работает исключительно ради прибыли, не заботясь о качестве. По их мнению, публикация результатов на официальном сайте станет стимулом для учебных заведений улучшать свои программы и подходы к обучению.

Впрочем, не все так однозначно. Эксперты опасаются, что новые правила могут привести к недобросовестной конкуренции: некоторые автошколы начнут искусственно завышать показатели или даже отказываться от сложных учеников, чтобы не портить статистику. Кроме того, остается открытым вопрос, насколько объективно можно оценить вклад автошколы в будущую безопасность на дорогах, если на аварийность влияет множество внешних факторов.

Как сообщает Autonews, изменения в системе обучения водителей и очереди на сдачу экзаменов уже стали предметом обсуждения в профессиональном сообществе. Новые критерии могут стать дополнительным испытанием для рынка, где и без того хватает проблем с качеством подготовки и доступностью услуг. Для будущих водителей это означает, что выбирать автошколу придется еще внимательнее, а для самих учебных заведений - что пора пересматривать свои подходы и стандарты работы.

В завершение стоит отметить, что реформа системы оценки автошкол - это не только попытка повысить безопасность на дорогах, но и серьезный вызов для всей отрасли. Как именно изменится рынок и что ждет будущих водителей, покажет время. Пока же эксперты продолжают спорить о том, насколько справедливы и эффективны предложенные критерии, и не приведут ли они к новым проблемам вместо решения старых.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о реальном опыте эксплуатации нового автомобиля: владелец из Санкт-Петербурга поделился подробностями использования Belgee X50 2025 за первый месяц и 3400 км пробега. В материале разбирались неожиданные плюсы и минусы, а также причины выбора этой модели. Подробнее узнать о впечатлениях и нюансах эксплуатации можно в публикации Belgee X50 2025 глазами владельца.

