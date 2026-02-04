Почему новые критерии оценки автошкол вызвали споры среди специалистов

4 февраля 2026, 21:32
Эксперты усомнились в объективности рейтинга автошкол МВД: что изменится для водителей
Эксперты усомнились в объективности рейтинга автошкол МВД: что изменится для водителей
Вышло исследование: эксперты подвергли критике свежие критерии МВД для оценки автошкол, считая их спорными и не отражающими реальное качество подготовки. Почему это может изменить рынок обучения и что ждет будущих водителей - разбираемся подробно.
В России готовится к запуску новая система оценки автошкол, и это событие уже вызвало бурную реакцию среди профессионального сообщества. МВД представило проект приказа, который определяет, по каким критериям теперь будут судить эффективность работы учебных заведений для водителей. Для многих россиян, планирующих получить права или выбрать автошколу для своих детей, эти перемены могут стать решающими: от рейтинга будет зависеть не только репутация, но и выживаемость многих организаций на рынке.
Согласно документу, критерии делятся на две основные группы. Первая - это результаты сдачи экзаменов: сколько учеников успешно прошли теорию и практику с первой попытки, а также процент тех, кто не справился. Вторая - статистика аварийности среди выпускников, получивших права менее двух лет назад: сколько ДТП с пострадавшими и погибшими приходится на тысячу выпускников. Оценка будет проводиться ежегодно, а итоги станут доступны на сайте Госавтоинспекции. Первая волна отчетов ожидается по итогам 2027 года.
Однако представители отрасли и эксперты уже сейчас выражают серьезные опасения. Вице-президент Гильдии автошкол России Алексей Нестеренко считает, что подобный рейтинг не сможет реально повлиять на выбор автошколы большинством россиян. По его словам, для многих решающим остается стоимость обучения, а не показатели эффективности. Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева также отмечает, что уровень аварийности зависит не только от качества обучения, но и от возраста, опыта и личных особенностей водителей. Она подчеркивает: предложенные критерии МВД субъективны и не отражают реальную картину. В качестве альтернативы Зайцева предлагает ввести обязательную аттестацию инструкторов и преподавателей, чтобы повысить общий уровень подготовки.
С другой стороны, в Госдуме и Национальном автомобильном союзе считают, что рейтинг необходим. Депутат Антон Немкин и вице-президент союза Антон Шапарин уверены: прозрачная система оценки позволит повысить ответственность автошкол и отсеять тех, кто работает исключительно ради прибыли, не заботясь о качестве. По их мнению, публикация результатов на официальном сайте станет стимулом для учебных заведений улучшать свои программы и подходы к обучению.
Впрочем, не все так однозначно. Эксперты опасаются, что новые правила могут привести к недобросовестной конкуренции: некоторые автошколы начнут искусственно завышать показатели или даже отказываться от сложных учеников, чтобы не портить статистику. Кроме того, остается открытым вопрос, насколько объективно можно оценить вклад автошколы в будущую безопасность на дорогах, если на аварийность влияет множество внешних факторов.
Как сообщает Autonews, изменения в системе обучения водителей и очереди на сдачу экзаменов уже стали предметом обсуждения в профессиональном сообществе. Новые критерии могут стать дополнительным испытанием для рынка, где и без того хватает проблем с качеством подготовки и доступностью услуг. Для будущих водителей это означает, что выбирать автошколу придется еще внимательнее, а для самих учебных заведений - что пора пересматривать свои подходы и стандарты работы.
В завершение стоит отметить, что реформа системы оценки автошкол - это не только попытка повысить безопасность на дорогах, но и серьезный вызов для всей отрасли. Как именно изменится рынок и что ждет будущих водителей, покажет время. Пока же эксперты продолжают спорить о том, насколько справедливы и эффективны предложенные критерии, и не приведут ли они к новым проблемам вместо решения старых.
Кстати, ранее мы уже рассказывали о реальном опыте эксплуатации нового автомобиля: владелец из Санкт-Петербурга поделился подробностями использования Belgee X50 2025 за первый месяц и 3400 км пробега. В материале разбирались неожиданные плюсы и минусы, а также причины выбора этой модели. Подробнее узнать о впечатлениях и нюансах эксплуатации можно в публикации Belgee X50 2025 глазами владельца.
Похожие материалы
-
04.02.2026, 21:39
Aurus Merlon официально сертифицирован и готов к началу продаж
Российский электромотоцикл Aurus Merlon прошел сертификацию и теперь может поступить в продажу. Мало кто знает, что эта модель разрабатывалась специально для сопровождения кортежей первых лиц. Какие характеристики и особенности отличают новинку, и что это значит для рынка электромотоциклов в России - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 21:17
Рестайлинг Aurus Senat Limousine: новые параметры, масса и секреты брони
Вышло исследование: рестайлинг Aurus Senat Limousine 2024 года принес не только свежий дизайн, но и заметные перемены в размерах и массе. Мало кто знает, что часть характеристик до сих пор держится в секрете. Какие детали удалось выяснить и что это значит для российского автопрома - разбираемся подробно.Читать далее
-
04.02.2026, 21:07
MARSHALL представил новые тормозные камеры и энергоаккумуляторы для российских грузовиков
MARSHALL расширил ассортимент запчастей для отечественных грузовиков и автобусов, добавив новые тормозные камеры и энергоаккумуляторы. Какие модели получили обновления и что это значит для рынка - разбираемся, почему новинка важна именно сейчас.Читать далее
-
04.02.2026, 20:56
Рейтинг автошкол в России: новые критерии оценки и неожиданные последствия
МВД вводит новые правила оценки автошкол, которые могут изменить подход к обучению водителей. В расчет пойдут не только экзамены, но и статистика ДТП среди выпускников. Что грозит школам и ученикам - мало кто знает детали.Читать далее
-
04.02.2026, 20:01
Elemment Palazzo: роскошный дом на колесах за 3 миллиона долларов с уникальными технологиями
Elemment Palazzo - не просто автодом, а воплощение инженерных и дизайнерских амбиций. В нем сочетаются аэродинамика, роскошь и современные технологии, что делает его уникальным предложением на рынке. Почему этот проект вызывает столько обсуждений - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 19:34
Geely Atlas: сколько реально стоит владение новым кроссовером в 2026 году — сумма превышает новую Niva Legend
Эксперты рассчитали, во сколько обойдется содержание нового Geely Atlas за пять лет эксплуатации. Итоги сравнения с Lada Niva Legend удивляют: разница в затратах оказалась в два раза. Почему так происходит - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 19:02
Студенты из Нидерландов бросили вызов автогигантам: проект ARIA против тренда на одноразовые машины
Автомобили становятся все крупнее, тяжелее и дороже, а производители усложняют ремонт. Но студенты из TU/ecomotive с проектом ARIA идут наперекор этим тенденциям, предлагая свежий взгляд на будущее автоиндустрии.Читать далее
-
04.02.2026, 16:07
Продажи новых автомобилей в России резко снизились в январе 2026 года
Продажи новых авто в России в январе 2026 года упали сразу на 16%. Эксперты объяснили, какие факторы повлияли на рынок и что ждет покупателей в ближайшие месяцы. Какие проблемы уже проявились - в материале.Читать далее
-
04.02.2026, 15:52
Какие китайские автомобили теряют меньше всего в цене на вторичном рынке России
Свежий анализ вторичного рынка показал, какие китайские автомобили сохраняют стоимость лучше других. Эксперты выделили несколько моделей, которые выгоднее всего перепродавать спустя три года. Это важно для тех, кто планирует менять машину в ближайшем будущем.Читать далее
-
04.02.2026, 15:41
Adria Sonic Plus 700 SL: новый уровень комфорта для путешествий на колесах
Adria Sonic Plus 700 SL - интегрированный автодом, который выделяется продуманной эргономикой, премиальной отделкой и современными системами безопасности. Модель 2025 года уже доступна в столице и может стать отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и независимость в путешествиях.Читать далее
Похожие материалы
-
04.02.2026, 21:39
Aurus Merlon официально сертифицирован и готов к началу продаж
Российский электромотоцикл Aurus Merlon прошел сертификацию и теперь может поступить в продажу. Мало кто знает, что эта модель разрабатывалась специально для сопровождения кортежей первых лиц. Какие характеристики и особенности отличают новинку, и что это значит для рынка электромотоциклов в России - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 21:17
Рестайлинг Aurus Senat Limousine: новые параметры, масса и секреты брони
Вышло исследование: рестайлинг Aurus Senat Limousine 2024 года принес не только свежий дизайн, но и заметные перемены в размерах и массе. Мало кто знает, что часть характеристик до сих пор держится в секрете. Какие детали удалось выяснить и что это значит для российского автопрома - разбираемся подробно.Читать далее
-
04.02.2026, 21:07
MARSHALL представил новые тормозные камеры и энергоаккумуляторы для российских грузовиков
MARSHALL расширил ассортимент запчастей для отечественных грузовиков и автобусов, добавив новые тормозные камеры и энергоаккумуляторы. Какие модели получили обновления и что это значит для рынка - разбираемся, почему новинка важна именно сейчас.Читать далее
-
04.02.2026, 20:56
Рейтинг автошкол в России: новые критерии оценки и неожиданные последствия
МВД вводит новые правила оценки автошкол, которые могут изменить подход к обучению водителей. В расчет пойдут не только экзамены, но и статистика ДТП среди выпускников. Что грозит школам и ученикам - мало кто знает детали.Читать далее
-
04.02.2026, 20:01
Elemment Palazzo: роскошный дом на колесах за 3 миллиона долларов с уникальными технологиями
Elemment Palazzo - не просто автодом, а воплощение инженерных и дизайнерских амбиций. В нем сочетаются аэродинамика, роскошь и современные технологии, что делает его уникальным предложением на рынке. Почему этот проект вызывает столько обсуждений - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 19:34
Geely Atlas: сколько реально стоит владение новым кроссовером в 2026 году — сумма превышает новую Niva Legend
Эксперты рассчитали, во сколько обойдется содержание нового Geely Atlas за пять лет эксплуатации. Итоги сравнения с Lada Niva Legend удивляют: разница в затратах оказалась в два раза. Почему так происходит - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 19:02
Студенты из Нидерландов бросили вызов автогигантам: проект ARIA против тренда на одноразовые машины
Автомобили становятся все крупнее, тяжелее и дороже, а производители усложняют ремонт. Но студенты из TU/ecomotive с проектом ARIA идут наперекор этим тенденциям, предлагая свежий взгляд на будущее автоиндустрии.Читать далее
-
04.02.2026, 16:07
Продажи новых автомобилей в России резко снизились в январе 2026 года
Продажи новых авто в России в январе 2026 года упали сразу на 16%. Эксперты объяснили, какие факторы повлияли на рынок и что ждет покупателей в ближайшие месяцы. Какие проблемы уже проявились - в материале.Читать далее
-
04.02.2026, 15:52
Какие китайские автомобили теряют меньше всего в цене на вторичном рынке России
Свежий анализ вторичного рынка показал, какие китайские автомобили сохраняют стоимость лучше других. Эксперты выделили несколько моделей, которые выгоднее всего перепродавать спустя три года. Это важно для тех, кто планирует менять машину в ближайшем будущем.Читать далее
-
04.02.2026, 15:41
Adria Sonic Plus 700 SL: новый уровень комфорта для путешествий на колесах
Adria Sonic Plus 700 SL - интегрированный автодом, который выделяется продуманной эргономикой, премиальной отделкой и современными системами безопасности. Модель 2025 года уже доступна в столице и может стать отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и независимость в путешествиях.Читать далее