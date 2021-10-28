Эксперты узнали, на каких автомобилях ездят игроки World of Tanks (и вообще, есть ли у них права?)
Фото: motor.ru
Второе место по популярности и с большим отрывом от Lada занимает Toyota (7,2%). Третье место досталось Kia (6,6%). Замыкают первую пятерку Volkswagen (6%) и Hyundai (5,1%). Кроме того, в ТОП-10 вошли Renault, Ford, Chevrolet, Nissan и Audi. Интересно, что подавляющее большинство пользователей (69%) водят автомобиль на «механике». Самым популярным типом кузова оказался «седан» (41%), а самым популярным цветом – черный (18%). Кроме того, Wargaming попробовала выяснить, какую автомобильную технику фанаты World of Tanks больше всего любят уничтожать в игре. Оказалось, что 75% с удовольствием давят всё, что попадает под гусеницы их танков.
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