Эксперты узнали, почему россияне продавали личные автомобили в 2022 году (причина грустная)
Интересно, что в 2022 году, продавая свой автомобиль, люди по-прежнему чаще обращают внимание на новые машины без пробега. Таких набралось 18% (в 2021-м их было 26%). На подержанные машины смотрят 13%. Еще 8% автомобилистов решили полностью отказаться от личного транспорта. В 2021 году желающих стать пешеходами было всего 6%. Больше всего таких автомобилистов в Москве, Санкт-Петербурге и Центральном федеральном округе. Возможно, это связано с хорошим развитием в этих регионах общественного транспорта.
Еще 27% россиян продают автомобиль из-за невостребованности. У них есть другой автомобиль. Доля таких клиентов практически не изменилась за последние три года. Как подчеркнул директор по развитию CarPrice Кирилл Иванов, все больше россиян продают автомобили из-за потребности в деньгах, и все меньше – из-за желания купить другую машину. Люди переходят в режим экономии, многие временно отказываются от владения автомобилем, чтобы избавиться от расходов на его содержание и обслуживание.
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-
15.11.2022, 18:00
Угонщики раскрыли тайны профессии и пожаловались на крайне низкую оплату труда
Британская страховая компания Direct Line побеседовала на правах анонимности с угонщиками автомобилей. Они поделилась некоторым секретами профессионального мастерства и посетовали на низкие тарифы.Читать далее
-
15.11.2022, 07:44
Самые угоняемые автомобили 2022 года
Вопреки ожиданиям в 2022 году не произошло резкого увеличения числа угонов. Страховщики говорят даже о небольшом снижении. В зоне риска по-прежнему автомобили корейских и японских брендов.Читать далее
-
11.11.2022, 14:13
«Уважаемая полиция, я знаю, что у меня нет колёс»: хозяйка машины озадачила всех
В одном из московских дворов прохожие заметили «разутый» седан Hyundai Solaris. На водительском стекле была приклеена записка для полиции, оставляющая больше вопросов, чем ответов.Читать далее
-
08.11.2022, 17:24
В Саратове арестовали Hyundai Solaris за долги по штрафам ГИБДД на 89 млн рублей
В Саратове судебные приставы арестовали автомобиль за миллионные долги по штрафам ГИБДД. В общей сложности накопилось 30 тысяч просроченных штрафов, нарушитель задолжал государству 89 млн рублей.Читать далее
-
25.10.2022, 16:14
Kia близка к тому, чтобы приостановить российские продажи автомобилей
Kia Motors заявила о возможности прекращения своей работы на автомобильном рынке России. Речь идет о производстве и продаже транспортных средств. При этом корейцы намерены продолжить послепродажное обслуживание. Читать далее
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