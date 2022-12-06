Эксперты узнали, почему россияне продавали личные автомобили в 2022 году (причина грустная)

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Эксперты сервиса CarPrice выяснили самую распространенную причину, по которой россияне расставались с личным автомобилем в 2022 году (исследование есть в распоряжении 110KM.RU). Каждый третий автовладелец (34%) был вынужден продать машину из-за потребности в деньгах. В предыдущие два года процент таких людей был ощутимо ниже (25%). В пятерку самых продаваемых моделей вошли: Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio. Средняя цена автомобиля в массовом сегменте выросла на 14%. Средняя цена в премиальном сегменте, наоборот, снизилась на 6%. В лидерах продаж – BMW X5 и Mercedes-Benz GL.

Интересно, что в 2022 году, продавая свой автомобиль, люди по-прежнему чаще обращают внимание на новые машины без пробега. Таких набралось 18% (в 2021-м их было 26%). На подержанные машины смотрят 13%. Еще 8% автомобилистов решили полностью отказаться от личного транспорта. В 2021 году желающих стать пешеходами было всего 6%. Больше всего таких автомобилистов в Москве, Санкт-Петербурге и Центральном федеральном округе. Возможно, это связано с хорошим развитием в этих регионах общественного транспорта.

Еще 27% россиян продают автомобиль из-за невостребованности. У них есть другой автомобиль. Доля таких клиентов практически не изменилась за последние три года. Как подчеркнул директор по развитию CarPrice Кирилл Иванов, все больше россиян продают автомобили из-за потребности в деньгах, и все меньше – из-за желания купить другую машину. Люди переходят в режим экономии, многие временно отказываются от владения автомобилем, чтобы избавиться от расходов на его содержание и обслуживание.

Упомянутые модели: Hyundai Solaris (от 569 900 Р ) , KIA Rio (от 601 900 Р ) , Ford Focus (от 889 000 Р )

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