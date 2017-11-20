20 ноября 2017, 15:34

Эксперты в области консалтинга считают Honda Accord лучшей покупкой

Новый Honda Accord признан лучшей покупкой 2018 года. Таковым его объявила консалтинговая компания Kelly Blue Book (KBB). Accord и другие автомобили Honda получили награды в 7 из 12 номинаций Best Buy.
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Бизнес-седан занял 1 место в рейтинге среди других автомобилей. По мнению экспертов KBB, Accord превосходит конкурентов почти по каждому критерию. Автомобиль имеет стоимость ниже рыночной цены, при этом обладая неоспоримой репутацией качественного и надёжного продукта».

Honda получила награды Best Buy в следующих номинациях:

- Лучшая покупка: Honda Accord 2018
- Малый класс: Honda Civic 2018
- Средний класс: Honda Accord 2018
- Электрический/гибридный автомобиль: Honda Clarity Plug-In Hybrid 2018
- Кроссовер: Honda CR-V 2018
- Большой кроссовер: Honda Pilot 2018
- Минивэн: Honda Odyssey 2018

Новости Хонда Аккорд, Акорд

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Отзывы по теме
Форум Honda Accord
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
Под скидки и «Аккорд» звучит
Почему-то автор не рассказал о новой подвеске у 9 баяна, а на этом стоит заострить внимание, 9 аккорд стал мягче своих предшественников и в целом вся подвеска стала более энергономичней. Многорычажку заменили на Макферсон, поэтому 9 аккорд стал эдаким лордом, потерял хулигана в своём лице, но от этого ...
Mugen
Тест Honda Accord: ода возмужанию
Фото конечно хорошие, но, видео тест дайте, а то нормального нет в сети.
Андрей
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Эксперты в области консалтинга считают Honda Accord лучшей покупкой
Бизнес-седан занял 1 место в рейтинге среди других автомобилей. По мнению экспертов KBB, Accord превосходит конкурентов почти по каждому критерию. Автомобиль имеет стоимость ниже рыночной цены, при этом обладая неоспоримой репутацией качественного и надёжного продукта». Honda получила награды Best Buy в следующих номинациях:- Лучшая покупка: Honda Accord 2018 - Малый класс: Honda Civic 2018- Средний класс: Honda Accord 2018- Электрический/гибридный автомобиль: Honda Clarity Plug-In Hybrid 2018- Кроссовер: Honda CR-V 2018- Большой кроссовер: Honda Pilot 2018- Минивэн: Honda Odyssey 2018
2017-11-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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