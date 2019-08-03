3 августа 2019, 11:53
Эксперты выбрали пять самых интересных новинок первой половины 2019 года
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Каждый год в продаже появляются десятки новинок. Это автомобили свежего поколения, рестайлинговые версии или просто новые модификации и комплектации. Посмотрим, что интересного появилось в дилерских центрах в этом году.
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили итоги продаж премиальных вседорожников за первую половину ...Читать далее
Вседорожники BMW X5 пользуются традиционной любовью отечественных покупателей. Не исключение и автомобиль нового поколения (G05). Оптимальным выбором может стать BMW X5 xDrive40i 2019 модельного года, оснащенный 3,0-литровым мотором мощностью 340 л.с. Разгон до первой «сотни» занимает 5,5 секунды. Цены начинаются от 4,93 млн рублей. Еще одна новинка немецкого автопрома – купеобразный кроссовер Audi Q8. Версия с 3,0-литровым дизелем (249 л.с., 600 Нм) и 8-диапазонной коробкой Tiptronic стоит от 5,06 млн рублей.
Добрался до России и лауреат многочисленных премий – электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Его силовая установка была признана лучшей среди аналогов и получила звание «Двигатель года». Два его электромотора выдают без малого 400 л.с., а запас хода без подзарядки превышает 450 километров. Цены начинаются от 6,25 млн рублей. Замыкает список новинок корейский седан Genesis G70. Версия Genesis G70 3.3T с 365-сильным дизелем V6 могла бы украсить любой дилерский шоу-рум. Но для нашей страны выбор моторов ограничили 2,0-литровыми бензиновыми «турбочетверками», выдающими 197 л.с. и 247 л.с. Цена базовой комплектации Premier составляет минимум 2,19 млн рублей.
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Подскажите кто нибудь, у меня лексус ес 330 2003год декабрь месяц выпуска. При включенном зажигании не загораются лампочки (VSC) TRAC что это значит.
привет всем.у меня х5 е53 3л. коробка авт. 2003г.когда медленно едешь глохнет при торможении. правда не всегда. топливный насос, фильтра поменял. диагностика не чего не показывает. кто знает подскажите пожалуйста, замучился.заранее спасибо.
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