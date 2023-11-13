Эксперты выяснили, что владельцы электрокаров ездят существенно меньше водителей машин с ДВС

Ранее мы писали Новые кроссоверы оказались вреднее 10-летних автомобилей Эксперты экологической организации Possible сравнили уровень выбросов вредных веществ у современных кроссоверов ... Читать далее

Как показало недавнее исследование, проведенное в США, годовой пробег электрокаров, как правило, ощутимо скромнее, чем у аналогичных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе гибридов и плагин-гибридов. Эксперты Университета Джорджа Вашингтона изучили показания одометров 12,5 млн подержанных легковых автомобилей и 11,4 млн подержанных пикапов и внедорожников, выставленных на продажу в период с 2016 по 2022 год.

Они выяснили, что автомобиль с двигателем внутреннего сгорания проезжал в год в среднем по 18 735 км, в то время как средний годовой пробег электрокара составлял 11 530 км. В сегменте внедорожников разница не так заметна: у машин с ДВС пробег составлял 20 832 км в год, у электрокаров – 17 038 км в год. Интересно, что электрокары Tesla проезжали в год в среднем 14 139 км, а электрокары других марок – в среднем по 10 034 км.

Фото: unsplash.com

Ранее мы писали Король Карл III должен был поехать на обычном тук-туке, но предпочел Toyota Land Cruiser После восшествия на престол король Великобритании Карл III отправился вместе с супругой Камиллой в турне по ... Читать далее

Покупка электромобиля полезна для улучшения экологии, но эффект будет заметен только при активном пользовании и больших пробегах. Исследование показало, что современные владельцы электромобилей пока используют их в качестве дополнения к автомобилю с бензиновым двигателем.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах