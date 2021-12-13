Эксперты выяснили, где в России самые доступные автомобили
Снижение доступности обусловлено, главным образом, ростом цен при сохранении зарплат на прежнем уровне. Если в 2020 году недорогой автомобиль оценивался в 550 тысяч рублей, то в 2021-м его цена выросла до 700 тысяч рублей, а доступность рухнула сразу на 10 процентных пунктов до 18% в среднем по России. Увеличилось и географическое расслоение. Доля семей, способных приобрести новый автомобиль, у лидирующего региона (ЯНАО, 59,4%) в 17 раз больше, чем у замыкающего рейтинг (Чечня, 3,5%). В прошлогоднем рейтинге разница была менее 14 раз. Чукотке удалось занять второе место (52,4%) даже несмотря на то, что в регионе нет официальных дилеров и доступность нового автомобиля рассчитывалась с учетом стоимости доставки (плюс 100 – 200 тысяч рублей).
Доступность автомобилей в других ценовых категориях еще ниже. Например, доля семей, которые могут купить средний по цене автомобиль (стоимостью 1,8 млн рублей) составила 5,5% против 12% в 2020 году. Доля семей, которым доступен автомобиль премиум-класса, опустилась до 0,8% против 2% годом ранее.
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- 770 000 РKIA ceed 2011 в Москве
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