25 ноября 2021, 12:57
Эксперты выяснили, где в России совсем не хотят покупать подержанные «Лады» (это не Дальний Восток)
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу на подержанные автомобили в разных регионах России и выяснили, где лидируют машины иностранных марок, а где – российских.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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Но есть регионы, где российские авто с пробегом совершенно не пользуются спросом. Например, в Иркутске и Новосибирске на их долю приходится меньше 20%, а лидируют подержанные японские автомобили. В Санкт-Петербурге и Ленобласти на долю российских машин приходится всего 13,6%, первое место занимают «немцы». Но самый низкий в России интерес к отечественным подержанным автомобилям зафиксирован в Калининграде (2,4%). Первую строчку в рейтинге востребованности здесь занимают машины немецких марок (45,7%), на втором месте – «японцы» (22,4%).
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- 630 000 РVolkswagen Polo 2019 в Москве
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