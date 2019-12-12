12 декабря 2019, 13:53
Эксперты выяснили, как автовладельцы выбирают зимние шины
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили влияние различных факторов, которыми автовладельцы руководствуются при покупке зимней резины. Мужчины чаще обращают внимание на отзывы и обзоры в интернете, а женщины – на советы автомехаников.
Фото: "Автостат"
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Мужчины чаще, чем женщины черпают информацию о шинах в интернете – читают отзывы и тематические обзоры (38,6%). Кроме того, они прислушиваются к рекомендациям автопроизводителя (37%), читают отчеты о тестах различных видов шин (31,4%%).
Женщины больше склонны доверять советам знакомых автомехаников или специалистов дилерских СТО (35,8%), принимать во внимание рекомендации знакомых (35,5%) и даже продавцов в специализированных магазинах (12,3%). При этом и мужчины, и женщины примерно в равной степени доверяют мнению экспертов автомобильной отрасли – 23,8% и 21,9% соответственно.
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