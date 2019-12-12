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12 декабря 2019, 13:53

Эксперты выяснили, как автовладельцы выбирают зимние шины

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили влияние различных факторов, которыми автовладельцы руководствуются при покупке зимней резины. Мужчины чаще обращают внимание на отзывы и обзоры в интернете, а женщины – на советы автомехаников.
Эксперты выяснили как автовладельцы выбирают зимние шины

Фото: "Автостат"

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В ходе исследования, проведенного в ноябре 2019 года, было опрошено более 3 тысяч человек. Три четверти респондентов заявили, что отдают предпочтение шипованным покрышкам. Выяснилось, что подавляющее большинство автовладельцев-мужчин, более 80%, при выборе шин полагается на собственное мнение и личный опыт. Женщины в большей степени склонны прислушиваться к мнению друзей и знакомых (45%). 

Мужчины чаще, чем женщины черпают информацию о шинах в интернете – читают отзывы и тематические обзоры (38,6%). Кроме того, они прислушиваются к рекомендациям автопроизводителя (37%), читают отчеты о тестах различных видов шин (31,4%%). 

Женщины больше склонны доверять советам знакомых автомехаников или специалистов дилерских СТО (35,8%), принимать во внимание рекомендации знакомых (35,5%) и даже продавцов в специализированных магазинах (12,3%). При этом и мужчины, и женщины примерно в равной степени доверяют мнению экспертов автомобильной отрасли – 23,8% и 21,9% соответственно.

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Эксперты выяснили, как автовладельцы выбирают зимние шины
{{material_127885}}В ходе исследования, проведенного в ноябре 2019 года, было опрошено более 3 тысяч человек. Три четверти респондентов заявили, что отдают предпочтение шипованным покрышкам. Выяснилось, что подавляющее большинство автовладельцев-мужчин, более 80%, при выборе шин полагается на собственное мнение и личный опыт. Женщины в большей степени склонны прислушиваться к мнению друзей и знакомых (45%). Мужчины чаще, чем женщины черпают информацию о шинах в интернете – читают отзывы и тематические обзоры (38,6%). Кроме того, они прислушиваются к рекомендациям автопроизводителя (37%), читают отчеты о тестах различных видов шин (31,4%%). Женщины больше склонны доверять советам знакомых автомехаников или специалистов дилерских СТО (35,8%), принимать во внимание рекомендации знакомых (35,5%) и даже продавцов в специализированных магазинах (12,3%). При этом и мужчины, и женщины примерно в равной степени доверяют мнению экспертов автомобильной отрасли – 23,8% и 21,9% соответственно.
2019-12-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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