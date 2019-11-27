27 ноября 2019, 00:01
Эксперты выяснили, на каких автомобилях чаще скручивают пробег
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Аналитики сервиса Авто.ру изучили данные из истории выставленных на продажу автомобилей и выяснили, на каких из них чаще скручивают пробег. Лидерами стали американские марки Chrysler и Dodge - пробег скручен у каждой второй машины.
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В 33-37% случаев пробег скручивают у автомобилей Chevrolet, Citroen, Hyundai, Fiat, Ford, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Renault, Toyota и Volkswagen. Чуть лучше обстоят дела у Lifan (24%), Geely (24%), Jaguar (25%), Skoda (28%) и Kia (27%). Минимальные шансы нарваться на машину с заниженными показаниями километража у покупателей Datsun (14%) и Mini (22%).
Более сложная конструкция современных автомобилей приводит к тому, что пробег скручивают только у 1% машин в возрасте до двух лет. Да и сами пробеги за такой короткий срок не могут быть чересчур большими. Гораздо «интереснее» для продавцов оказывается скрутить километраж у 10-летних машин. Разница с реальными цифрами может достигать 60 тысяч км. При этом частные продавцы в два раза чаще прибегают к мошенничеству, чем официальные дилеры, но всем им далеко до частных автосалонов и «профессиональных частников».
Если говорить о конкретных моделях, то лидером анти-рейтинга стало семейство Lada Samara первого поколения (61%). Второе, третье и четвертое места поделили ВАЗ 2106, Mercedes-Benz E-Class и Mazda 626, у которых пробег скручивают в 58% случаев. Замыкает первую пятерку Audi 100 (57%).
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Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
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Цитата:| Кому: Proshutinskaya Сейчас, наверное, из бюджетных вариантов уже лучше устанавливать такие сигнализации как Шерхан Мобикар 3 с GSM и мобильным приложением. В отличие от предыдущих Мобикаров она, конечно, стоит дороже, но и функционал у нее в разы богаче.
На данный момент лучше приобрести одну из новых моделей Шерхана с автозапуском - Мобикар, так как у них функционал и надежность на более высоком уровне. Они морозоустойчивы, не глючат, плюс, ложных срабатываний у них нет.
Цитата:| Кому: prolong62 Просьба помочь с проблемой цивик 9 года почта: bolsoy1972@rambler.ru Спасибо
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