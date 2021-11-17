Эксперты выяснили, сколько стоит подготовить машину к зиме: все подорожало – от лопаты до резины
Если предположить, что зимние шины походят еще сезон и покупать новые не надо, то автолюбителю все равно придется потратить порядка 4,5 тысячи рублей, чтобы закупить все необходимое к зиме. В 2020 году этот набор обходился на 15% дешевле. В базовый список вошли (плюс к шиномонтажу):
• Зимняя стеклоомывайка – 249 рублей
• Новые щетки стеклоочистителя – 853 рубля
• Лопата для снега – 780 рублей
• Щетка со скребком – 432 рубля
• Буксировочный трос – 820 рублей
Кроме того, эксперты рекомендуют проверить уровень масла и при необходимости заменить его на новое; подкрасить царапины и сколы на кузове; привести в порядок стекла; проверить аккумулятор; смазать силиконом уплотнители и сделать диагностику ходовой.
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