Какое поколение Camry назвали эталоном живучести - мнение специалистов

15 июля 2026, 10:59
Эксперты выявили седан с рекордной надежностью на вторичном рынке России
Эксперты выявили седан с рекордной надежностью на вторичном рынке России
На российском рынке подержанных авто выявлен седан, который удивил даже опытных экспертов своей выносливостью и минимальным числом серьезных поломок. Специалисты подробно разобрали, какие моторы и коробки передач оказались самыми долговечными, а также на что стоит обратить внимание при покупке. Неожиданные нюансы эксплуатации и редкие слабые места - в свежем исследовании.
Для российских автомобилистов, выбирающих надежный седан на вторичном рынке, свежие данные экспертов могут стать настоящим ориентиром. Как сообщает журнал «За рулем», Toyota Camry восьмого поколения, выпускавшаяся с 2018 по 2022 год, признана самой живучей среди всех представленных на рынке подержанных седанов. Такой вывод основан на анализе статистики поломок и эксплуатационных особенностей этой модели, собранной как на заводе в Санкт-Петербурге, так и импортированной из США и Японии, включая версии с полным приводом.
Ключевым фактором высокой надежности специалисты называют бензиновые атмосферные двигатели. При своевременной замене масла эти моторы способны проходить без капитального ремонта более 300 тысяч километров. Особенно выделяется топовый 3,5-литровый V6 мощностью 249 л.с., который, несмотря на повышенный расход топлива, демонстрирует выдающийся ресурс. Базовый 2-литровый двигатель также отличается стабильной работой и долговечностью. После рестайлинга оба мотора были доработаны, сохранив прочную конструкцию, но стали более чувствительны к качеству масла и топлива.
Почти 95% проданных в России Camry оснащались автоматическими коробками передач с шестью или восемью ступенями. При грамотном обслуживании такие трансмиссии способны прослужить 300-400 тысяч километров. Однако на пробеге около 200 тысяч километров может появиться шум центрального подшипника, а при активной эксплуатации требуется периодическая чистка гидроблока. После обновления базовый 2-литровый мотор стал сочетаться с вариатором K120, который благодаря механической первой передаче выдерживает до 250 тысяч километров.
Подвеска Camry восьмого поколения заслужила отдельную похвалу за свою выносливость. Большинство элементов ходовой части, включая стойки и втулки стабилизатора, а также пыльники, служат не менее 120-150 тысяч километров. Рулевой механизм также редко вызывает нарекания. Электрика и электроника модели признаны крайне надежными, за исключением отдельных случаев перегорания светодиодов.
Тем не менее, у Camry есть и свои слабые места. Среди них - быстро изнашивающиеся ограничители дверей и замок багажника, а также капот, стойки крыши и лобовое стекло, которые склонны к появлению сколов. Кроме того, из-за длинной колесной базы, значительных кузовных свесов и клиренса 155 мм, автомобиль не слишком подходит для эксплуатации вне асфальта.
Для понимания значимости этих данных стоит добавить, что Toyota Camry традиционно входит в число самых популярных седанов в России, а ее репутация надежного автомобиля подтверждается не только статистикой, но и опытом владельцев. Подобные исследования помогают покупателям ориентироваться в выборе подержанных машин, минимизируя риски и непредвиденные расходы. Важно помнить, что даже самые выносливые автомобили требуют регулярного обслуживания и внимательного отношения к качеству расходных материалов.
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