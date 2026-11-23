Где под Петербургом можно взять на суточный тест-драйв электромобиль Geely

В Янино-1 заработал специализированный центр Geely для электромобилей и гибридов. Сервис рассчитан максимум на 30 машин в день. Компания рассчитывает увеличить продажи всей линейки марки и озвучила план продаж автомобилей на новых источниках энергии.

В Янино-1 заработал специализированный центр Geely для электромобилей и гибридов. Сервис рассчитан максимум на 30 машин в день. Компания рассчитывает увеличить продажи всей линейки марки и озвучила план продаж автомобилей на новых источниках энергии.

Сервисная зона нового комплекса в Янино-1 рассчитана на восемь рабочих постов и обслуживает до 30 автомобилей в день. Общая площадь автоцентра составляет 1 280 кв. м: 533 кв. м занимает шоу-рум, 743 кв. м приходится на сервисную зону.

«Экспо Кар» открыл дилерский центр Geely для электромобилей и гибридов на границе с Санкт-Петербургом. Он появился на базе действующего автоцентра в поселке Янино-1 и вошел в новую специализированную сеть Geely NEV. В Ленинградской области работает эта площадка, в Москве к сети присоединились «Автомир Ярославка» и «Фаворит Восток». Еще один участник, «Мэйджор Олимп», находится в Санкт-Петербурге.

В шоу-руме представлены электрический кроссовер Geely EX5 и последовательный гибрид EX5 EM-R. В этой схеме автомобиль едет на электротяге, а двигатель внутреннего сгорания работает в составе генераторной установки. Для EX5 EM-R заявлен запас хода около 1 000 км. Клиентам специализированных центров доступен тест-драйв продолжительностью до 24 часов. Об особенностях моделей и работе 110km.ru рассказали в пресс-службе автоцентра.

В холдинге рассчитывают, что отдельная площадка для машин на новых источниках энергии поможет увеличить продажи всех автомобилей Geely в двух автоцентрах. Модели с ДВС сосредоточатся на проспекте Непокоренных, а электромобили и гибриды будут продавать в Янино-1. Руководитель отдела маркетинга и рекламы «Экспо Кар» Андрей Скворцов связывает такое разделение с развитием обеих частей линейки Geely. Речь идет, в частности, о Coolray с ДВС и гибриде EX5 EM-R. Электрические модели также останутся в ассортименте.

На старте дилерский центр планирует продавать около 30 электромобилей и гибридов в месяц. В расчет не включены новинки, выход которых ожидался с декабря. Для контекста дилерского бизнеса: в разборе рынка дилеров сравнивали скорость оборачиваемости складов у лидеров. «Экспо Кар» приводит другой показатель, пропускную способность сервиса.

«Экспо Кар» работает официальным дилером Geely с 2007 года. Сейчас холдинг управляет двумя автоцентрами марки в Санкт-Петербурге и Ленобласти и сотрудничает с Belgee.

В число первых участников новой дилерской сети Geely для автомобилей на альтернативных источниках энергии вошел московский «Автомир Ярославка». К сети также присоединился «Фаворит Восток». В Санкт-Петербурге ее участником уже стал «Мэйджор Олимп».