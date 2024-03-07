Экспорт и импорт Китая за первые два месяца превзошли ожидания

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Обычно Китай публикует статистику о торговле каждый месяц, но данные за январь и февраль традиционно объединяются, чтобы избежать искажений из-за новогодних каникул, когда многие местные предприятия и фабрики закрыты. Согласно данным таможни КНР, опубликованным 7 марта, экспорт в январе-феврале вырос на 7,1% по сравнению с аналогичными показателями 2023 года и на 2,3% по сравнению с декабрем. Импорт вырос на 3,5% и на 0,2% соответственно. Профицит торгового баланса составил 125 млрд долларов. Вторая по величине экономика мира успешно приходит в норму после пандемии Covid-19 и связанным с ней глобальным падением спроса.

По информации Associated Press, Китай поставил амбициозную цель вывести экономический рост на уровень 5% по итогам 2024 года. С таким заявлением выступил премьер-министр КНР Ли Цян перед делегатами ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Фото: AP

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Данные за январь-февраль показывают, что торговля Китая в долларовом выражении с Европой и Японией падает, а экспорт в США, напротив, вырос на 5% по сравнению с 2023 годом. Объемы экспорта в соседние страны Юго-Восточной Азии выросли на 4,8%, а импорт – на 6%. Наиболее ощутимый прирост наблюдается именно по экспорту автомобилей. В январе-феврале глобальные объемы подскочили на 22%, а в денежном выражении – на 13%.

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