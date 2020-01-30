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30 января 2020, 16:31

Экспорт УАЗа вырос на 29%

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Ульяновский автозавод отчитался об увеличении в 2019 году экспортных поставок на 29%. Наиболее ощутимо вырос экспорт легковых и легких коммерческих автомобилей УАЗ на рынки дальнего зарубежья – в 1,7 раза.
Экспорт УАЗа вырос на 29

Фото взято из открытых источников

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Рынок стран СНГ и ближнего зарубежья давно сформирован, поэтому рост находится в пределах 20%. Главными экспортными направлениями остаются Беларусь и Казахстан. Кстати, в Казахстане в 2018 году локализовали сборку автомобилей УАЗ. Поставки в страны дальнего зарубежья выросли на 73%. Компании удалось не только существенно расширить географию, но и ассортимент предлагаемых на экспорт автомобилей. Новыми направлениями продаж стали: Македония, Польша, Румыния, Сербия, Эстония и Ирак.

В азиатский регион было поставлено почти вдвое автомобилей больше, чем годом ранее. На ряду с традиционными экспортными УАЗ «Буханка» и «Хантер» сюда начали поставлять коммерческий грузовичок «Профи», а также внедорожники «Патриот» и «Пикап». Последние пополнили автопарки фирм, специализирующихся на аренде автомобилей в туристическом секторе.

Экспорт на Ближний Восток вырос в четыре раза. Основным спросом в арабских странах пользуются новые «Патриот», «Пикап» и «Профи». В страны Евросоюза экспортировали на 67% автомобилей больше. Здесь клиенты отдают предпочтение различным модификациям «Буханки», которая оказалась идеальным транспортным средством для европейских любителей автотуризма. Экспорт в Южную Америку и на Кубу увеличился на 37%. 


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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
Стреляет в карбюратор в чем проблема? Проверил головку, заменил прокладку коллектора, карбюратор, катушку зажигания, трамблер проверил зажигание. В чем проблема?
Александр
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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Экспорт УАЗа вырос на 29%
{{material_125954}}Рынок стран СНГ и ближнего зарубежья давно сформирован, поэтому рост находится в пределах 20%. Главными экспортными направлениями остаются Беларусь и Казахстан. Кстати, в Казахстане в 2018 году локализовали сборку автомобилей УАЗ. Поставки в страны дальнего зарубежья выросли на 73%. Компании удалось не только существенно расширить географию, но и ассортимент предлагаемых на экспорт автомобилей. Новыми направлениями продаж стали: Македония, Польша, Румыния, Сербия, Эстония и Ирак.В азиатский регион было поставлено почти вдвое автомобилей больше, чем годом ранее. На ряду с традиционными экспортными УАЗ «Буханка» и «Хантер» сюда начали поставлять коммерческий грузовичок «Профи», а также внедорожники «Патриот» и «Пикап». Последние пополнили автопарки фирм, специализирующихся на аренде автомобилей в туристическом секторе.Экспорт на Ближний Восток вырос в четыре раза. Основным спросом в арабских странах пользуются новые «Патриот», «Пикап» и «Профи». В страны Евросоюза экспортировали на 67% автомобилей больше. Здесь клиенты отдают предпочтение различным модификациям «Буханки», которая оказалась идеальным транспортным средством для европейских любителей автотуризма. Экспорт в Южную Америку и на Кубу увеличился на 37%. 
2020-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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