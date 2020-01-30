30 января 2020, 16:31
Экспорт УАЗа вырос на 29%
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Ульяновский автозавод отчитался об увеличении в 2019 году экспортных поставок на 29%. Наиболее ощутимо вырос экспорт легковых и легких коммерческих автомобилей УАЗ на рынки дальнего зарубежья – в 1,7 раза.
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В азиатский регион было поставлено почти вдвое автомобилей больше, чем годом ранее. На ряду с традиционными экспортными УАЗ «Буханка» и «Хантер» сюда начали поставлять коммерческий грузовичок «Профи», а также внедорожники «Патриот» и «Пикап». Последние пополнили автопарки фирм, специализирующихся на аренде автомобилей в туристическом секторе.
Экспорт на Ближний Восток вырос в четыре раза. Основным спросом в арабских странах пользуются новые «Патриот», «Пикап» и «Профи». В страны Евросоюза экспортировали на 67% автомобилей больше. Здесь клиенты отдают предпочтение различным модификациям «Буханки», которая оказалась идеальным транспортным средством для европейских любителей автотуризма. Экспорт в Южную Америку и на Кубу увеличился на 37%.
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