Почему экспортные «Запорожцы» ЗАЗ-965 и ЗАЗ-968 не нашли массовых покупателей в Европе

На экспорт уходило до 10% ЗАЗ-965, а двигатель специально усилили с 27 до 30 л.с. Финляндия стала первым покупателем, но позже основным рынком сбыта для новых моделей оказались социалистические страны.

На экспорт уходило до 10% ЗАЗ-965, а двигатель специально усилили с 27 до 30 л.с. Финляндия стала первым покупателем, но позже основным рынком сбыта для новых моделей оказались социалистические страны.

В Болгарии купили 14 500 «горбатых», в восточной Германии — 12 540. Эти цифры показывают, что экспортные «запорожцы» действительно имели массовый спрос на старте продаж, но позже основная часть покупателей оказалась в социалистических странах, а не в свободной Европе. ЗАЗ-965 был первой моделью Запорожского автомобильного завода и выпускался с 1960 по 1969 год. Семейство создано как доступный автомобиль для массовой моторизации. Экспортные поставки ориентировали прежде всего на соседние и восточноевропейские рынки.

У ЗАЗ-966АЭ и ЗАЗ-968АЭ результаты оказались даже лучше, чем у «Лада». Польша и Восточная Германия вместе приобрели 137 тысяч машин. Для сравнения: в Австрию отправили 1424 автомобиля, в Голландию - всего только 253. ЗАЗ-968 стал более поздним развитием заднеторной концепции и производился до 1994 года.

Подобный успех не устранил главных ограничений. К середине 70-х годов экспортная звезда ЗАЗ угасла: даже репродукция цены уже не компенсировала моральное устаревание и спартанский комфорт. Немецкие и французские производители предложили машины мощнее и удобнее.

Как готовили «горбатый» к продаже за рубежом

Первые экспортные партии ЗАЗ-965 привлекли внимание на выставках в Швеции и Бельгии. Машину показывали и в Голландии с Германией. В 60-е годы советская техника вызывала у иностранцев живой интерес. Компактный автомобиль казался подходящим для молодых водителей и тех, кто хотел сэкономить на бензине.

К выставке автомобиль подготовила тюнинговая компания Scaldi-Volga вместе со своим техцентром. С переда убрали надпись и звезду, символ СССР. Добавили хромированные молдинги, зеркало заднего вида установили левое. В салоне повысили меры шумоизоляции и использовали более качественные кожзамы. Также добавили ремни безопасности и радиоприемник с пепельницей. Экспортная версия получила обозначение ЗАЗ-965АЭ.

Одного внешнего изменения было недостаточно. Машину тщательно проверяли и отбирали, неподходящие экземпляры выбраковывали. На экспорт шли только самые качественные автомобили. Мощность двигателя подняли с 27 до 30 л.с. В 60-е годы за границу отправляли только 10% всего выпуска ЗАЗ-965.

Первые «горбатые» стали закупать финны. Невысокая стоимость сочеталась с выносливостью: ЗАЗ мог ездить по грунтовым грунтам и грязи, справлялся и со снежными переметами. Запчасти можно было недорого купить в Ленинграде. Позже автомобили приобрели в Дании и Нидерландах, а также в Германии. Крупнейшие объемы пришлись на Болгарию и Восточную Германию. ЗАЗ-965 получил компактный несущий кузов, длинное расположение за задней осью силовой агрегат и задний привод. Воздушно-охлаждаемый двигатель МеМЗ-965 представлял собой V-образный четырехцилиндровый мотор объемом 887 см³.

В технических характеристиках ЗАЗ-965 1962 года указана мощность 27 л.с. при 4000 об/мин и максимальный крутящий момент 52 Н·м при 2600 об/мин. Двигатель работал в паре с четырехступенчатой ​​механической коробкой передач. Базовая версия развивала скорость около 90 км/ч, а заявленный расход составлял примерно 5,5 л/100 км.

От ЗАЗ-966 к угасанию экспорта

После продажи «Горбатого» советское руководство показало успех с более комфортабельным ЗАЗ-966. На внешине оказалась Yalta1000. Запорожские конструкторы подготовили четыре основные модификации. Популярнее всего оказалась версия с мотором Мелитопольского моторного завода объемом 1,1 л и мощностью 40 л.с.

Выбор двигателя был связан с налоговыми льготами для автомобилей с моторами до 1,1 л. В тот период Европа выпустила много микролитражек, и ЗАЗ-966АЭ вписывался в этот рыночный параметр.

Для экспорта был предложен улучшенный ЗАЗ-968, SAS Elite. Его отличали хромированная окантовка стекол и двухконтурная тормозная система. Лакокрасочное покрытие также было качественнее. Мощность двигателя составляла 45 л.с., но для него требовался бензин А-93.

По условиям поставки SAS Elite передавали дилерам без сидений и аккумуляторной батареи, с пустым салоном. Завод «Коммунар» начал готовить облицовку и международные стандарты качества, однако иностранные партнеры просили соблюдать условия контракта.

К середине 70-х годов попытка удержать снижение цен и добавление опций уже не решала проблему растущего разрыва с механическими автомобилями. Изменение отделки также не является причиной. Небольшие партии пробовали продавать на Востоке, затем в Монголии, но результат оказался таким же.