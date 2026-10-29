В РЖД есть уникальный вагон: в нем все купе одноместные — рассказываю о поездке, где наконец можно поспать в тишине и комфорте

Уединение в пути: как устроено одноместное купе в вагоне № 3 «Экспресса»

В ночном поезде Москва-Петербург есть вагон всего на девять пассажиров, где отдельное купе продают одному человеку. Билет стоит 5-6 тысяч рублей и включает завтрак и доступ в бизнес-зал, но душа в вагоне нет.

В ночном поезде Москва-Петербург есть вагон всего на девять пассажиров, где отдельное купе продают одному человеку. Билет стоит 5-6 тысяч рублей и включает завтрак и доступ в бизнес-зал, но душа в вагоне нет.

В вагоне всего девять пассажиров, поэтому поездка проходит без очереди в туалет. В «Экспрессе» № 3/4 для этого предусмотрено купе класса 1Б: его можно купить только одному человеку, выкупать соединенные СВ не обязательно. В описании этот вариант называют «одиночка».

Вагон № 3 устроен иначе, чем классический СВ. Верхнюю полку убрали, в некоторых вариантах ее подняли, но не используют. Спальное место предлагают шириной 83 сантиметра. Днем это мягкое сиденье, а вечером оно трансформируется в кровать без сложных манипуляций.

В купе есть умывальник с зеркалом и шкаф для одежды. Телевизор показывает пару каналов, звук можно отключить и смотреть в наушниках. Вентиляция регулируется индивидуально: пассажир может убрать заглушку и настроить приток воздуха.

Билет стоит 5–6 тысяч рублей в зависимости от дня недели. В стоимость включены завтрак и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. На завтрак — каша или омлет, в меню есть и блинчики с семгой. К блюду прилагаются сырная или мясная нарезка, йогурт, круассан, фрукты, чай и другие напитки. При посадке выдают гигиенический набор и тапочки. Пассажиру также дарят фирменную шоколадку.

Для сравнения: стандартное место в СВ в этом направлении оценивается от 9 778 рублей, а выкуп целого купе в других поездах обходится заметно дороже. Эти суммы приведены для примера и могут зависеть от условий продажи.

Расписание рассчитано на ночной переезд: отправление в 23:30, прибытие в 08:30. Промежуточных остановок для высадки пассажиров нет. В купе можно провести ночь и прибыть утром, не меняя вагон и не деля спальное место с попутчиком.

К примеру, в «Стриже» есть купе с душем и туалетом, но завтрак в пути не предусмотрен. «Красная стрела» не предлагает одноместных купе. То же самое касается «Мегаполиса». «Экспресс» занимает промежуточную нишу между стандартным купе и СВ: здесь предоставляются условия для уединения и питание, включенное в стоимость.

Компромисс — отсутствие душа и общий санузел в вагоне. Очереди из девяти пассажиров, согласно описанию поездки, практически не возникает. Билеты советуют бронировать заранее: после открытия продаж свободные места разбирают за считанные часы.