В РЖД есть уникальный вагон: в нем все купе одноместные — рассказываю о поездке, где наконец можно поспать в тишине и комфорте

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 октября 2026, 20:05

Уединение в пути: как устроено одноместное купе в вагоне № 3 «Экспресса»

Уединение в пути: как устроено одноместное купе в вагоне № 3 «Экспресса»

В РЖД есть уникальный вагон: в нем все купе одноместные — рассказываю о поездке, где наконец можно поспать в тишине и комфорте

Уединение в пути: как устроено одноместное купе в вагоне № 3 «Экспресса»

В ночном поезде Москва-Петербург есть вагон всего на девять пассажиров, где отдельное купе продают одному человеку. Билет стоит 5-6 тысяч рублей и включает завтрак и доступ в бизнес-зал, но душа в вагоне нет.

В ночном поезде Москва-Петербург есть вагон всего на девять пассажиров, где отдельное купе продают одному человеку. Билет стоит 5-6 тысяч рублей и включает завтрак и доступ в бизнес-зал, но душа в вагоне нет.

В вагоне всего девять пассажиров, поэтому поездка проходит без очереди в туалет. В «Экспрессе» № 3/4 для этого предусмотрено купе класса 1Б: его можно купить только одному человеку, выкупать соединенные СВ не обязательно. В описании этот вариант называют «одиночка».

Вагон № 3 устроен иначе, чем классический СВ. Верхнюю полку убрали, в некоторых вариантах ее подняли, но не используют. Спальное место предлагают шириной 83 сантиметра. Днем это мягкое сиденье, а вечером оно трансформируется в кровать без сложных манипуляций.

В купе есть умывальник с зеркалом и шкаф для одежды. Телевизор показывает пару каналов, звук можно отключить и смотреть в наушниках. Вентиляция регулируется индивидуально: пассажир может убрать заглушку и настроить приток воздуха.

Билет стоит 5–6 тысяч рублей в зависимости от дня недели. В стоимость включены завтрак и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. На завтрак — каша или омлет, в меню есть и блинчики с семгой. К блюду прилагаются сырная или мясная нарезка, йогурт, круассан, фрукты, чай и другие напитки. При посадке выдают гигиенический набор и тапочки. Пассажиру также дарят фирменную шоколадку.

Для сравнения: стандартное место в СВ в этом направлении оценивается от 9 778 рублей, а выкуп целого купе в других поездах обходится заметно дороже. Эти суммы приведены для примера и могут зависеть от условий продажи.

Расписание рассчитано на ночной переезд: отправление в 23:30, прибытие в 08:30. Промежуточных остановок для высадки пассажиров нет. В купе можно провести ночь и прибыть утром, не меняя вагон и не деля спальное место с попутчиком.

К примеру, в «Стриже» есть купе с душем и туалетом, но завтрак в пути не предусмотрен. «Красная стрела» не предлагает одноместных купе. То же самое касается «Мегаполиса». «Экспресс» занимает промежуточную нишу между стандартным купе и СВ: здесь предоставляются условия для уединения и питание, включенное в стоимость.

Компромисс — отсутствие душа и общий санузел в вагоне. Очереди из девяти пассажиров, согласно описанию поездки, практически не возникает. Билеты советуют бронировать заранее: после открытия продаж свободные места разбирают за считанные часы.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Категории B достаточно: как закон позволяет управлять автопоездом тяжелее 3,5 тонн без открытия категории BE
Geely Atlas четвертого поколения могут начать собирать в Беларуси
Шесть автомобилей не распознали людей в рабочей и детской экипировке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Кемеровская область Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться