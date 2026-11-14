Лучший поезд в РЖД: в нем есть все, о чем пассажиры и мечтать не могли — царский сервис, люкс-купе и больше никакой борьбы за столики

Поезд «Экспресс»: как устроены вагоны RIC, что входит в сервис и как менялось расписание

Поездка в купе 2Э показала сильные стороны «Экспресса» на линии Петербург - Москва: в вагоне есть душ и регулируется температура, утром подают горячий завтрак. У RIC-вагонов есть и заметный компромисс: полки короче примерно на 15 см.

Поездка в купе 2Э показала сильные стороны «Экспресса» на линии Петербург - Москва: в вагоне есть душ и регулируется температура, утром подают горячий завтрак. У RIC-вагонов есть и заметный компромисс: полки короче примерно на 15 см.

В 1972 году на линию вышел поезд, который задумывался как дублер «Красной стрелы»: он носил то же имя и оформление, но отличался номером 3/4. Уже через год состав переименовали — два поезда с одинаковым названием путали пассажиров.

Тем временем «Экспресс» стал самостоятельным предложением на маршруте между столицами. Поездка в купе класса 2Э позволила оценить его сервис и особенности вагонов на практике.

Купе RIC: удобства и ограничения

Купейные вагоны созданы совместно Siemens и Тверским вагоностроительным заводом. В купе регулируется температура, вентиляция работает постоянно. Душ установлен в каждом вагоне — в описанной поездке это был единственный фирменный поезд между столицами с душем.

Раковина встроена прямо в столешницу. Решение экономит место, но перед тем как помыть руки, с поверхности приходится убирать вещи.

Пассажирам выдается дорожный набор. В комплект питания входят вода и батончик, а также фруктовое пюре. Утром можно выбрать кашу или запеканку. В меню есть и блинчики с курицей.

По сравнению с другими составами выбор горячего завтрака здесь больше. В «Мегаполисе» и «Ночном экспрессе» предлагают блинчики либо сырники. В меню «Гранд Экспресса» есть творожок и две каши.

В поездке не возникло вопросов ни к еде, ни к обслуживанию. Дорога занимает девять часов — дольше, чем в других составах между столицами, зато времени на сон достаточно. Для сравнения вариантов размещения также разбирались одноместные купе; в этот раз обзор завершается обычным купе 2Э.

Что отмечают пассажиры в вагонах

Читатели обсуждали и сервисы, и устройства вагонов. Одни отметили высокий уровень сервиса и выразили желание опробовать поезд в будущем. Другие усомнились в надежности электроники: по их словам, проводники не любят подобные вагоны из-за капризной электроники.

Работающий проводником пассажир оценил RIC иначе: «Я когда работал, наоборот, любил: пассажиров меньше, туалеты ломаются реже, все едут, пассажиры могут сами температуру в купе подрегулировать, душ есть. Из минусов только сложный процесс складывания откидных площадок».

Составы коротко сравнили так: «Экспресс» — настроенная «Красная стрела». Отдельно обсуждали двери RIC: они распахиваются, а не раздвигаются, поэтому пассажиры опасаются задеть человека в коридоре. В комментариях напомнили, что перед открытием можно посмотреть в глазок.

В вагонах есть и более строгие ограничения для высоких пассажиров. Один из пассажиров объяснил: «Есть один большой минус вагонов RIC — из-за габаритов полки на 15 см ниже. С моим ростом 182 я одновременно упираюсь головой и пальцем ног в нижнюю часть. Это неудобно. Но справедливости ради, в «Экспрессе» есть и обычные вагоны, там все нормально».

Другой пассажир оценил расписание: «Правда, самый удобный ночной поезд между столицами. И лучшее время отправления и прибытия, особенно для командировочных». Еще один связал распашные двери с первоначальными обозначениями вагонов: «Согласен, «Экспресс» — лучший на маршруте. Двери в RIC сделали такими, потому что вагоны построены для Европы, где сдвижные двери запрещены требованиями безопасности».

Как менялось расписание

После переименования «Экспресс» отправлялся вслед за «Красной стрелой» и прибывал на четыре-пять минут позже. До 2002 года путь длился восемь с половиной часов. Затем остановку в Бологом отменили, и время в пути сократилось до восьми часов.

С 27 декабря 2007 года поезд стал синим. В 2013 году ему назначили новое расписание: отправление на полчаса раньше «Красной стрелы», прибытие — на полчаса позже. Подобный график оценили пассажиры, предпочитающие поспать подольше.