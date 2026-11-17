17 ноября 2026, 18:29
«Экспресс» предложил одноместные купе за 5000-6000 рублей — как РЖД меняет ориентиры и почему это выгоднее
«Экспресс» предложил одноместные купе за 5000-6000 рублей — как РЖД меняет ориентиры и почему это выгоднее
В ночном поезде «Экспресс» №3/4 появился вагон с одноместными купе. Билет стоит от 5000 до 6000 рублей: в цену входят завтрак и доступ в бизнес-зал, а формат рассчитан на тех, кому важны уединение и полноценный отдых в пути.
Вагон 1Б в ночном поезде «Экспресс» № 3/4 — удачный компромисс между комфортом СВ и более доступной ценой: билет стоит в пределах 5000–6000 рублей. При этом уровень сервиса не уступает более дорогим категориям, а кое в чем даже превосходит ожидания пассажиров.
В тариф уже заложен широкий набор услуг: горячий завтрак на выбор, доступ в бизнес-зал на вокзале прибытия, гигиенический набор, фирменные мелочи, включая шоколадку. Прежде подобный сервис встречался только в более высоких ценовых сегментах, поэтому сейчас предложение смотрится особенно выигрышно.
Купе в вагоне 1Б — одноместные, всего девять, и это само по себе работает на комфорт: чем меньше пассажиров в вагоне, тем тише, даже в пиковые часы, когда люди ходят по составу или пользуются общими зонами. Каждое купе спроектировано с упором на личное пространство и удобство: верхней полки нет, зато есть широкое спальное место, которое легко превращается в кресло. Для вещей предусмотрен шкафчик, для базовых гигиенических процедур — умывальник с зеркалом.
Среди дополнительных удобств — телевизор с разъемами для подключения личных устройств: можно посмотреть фильм, послушать подкаст или поработать в пути. Индивидуальная система вентиляции позволяет самостоятельно регулировать микроклимат и подстраивать температуру под свои ощущения.
Расписание составлено так, чтобы пассажир успел полноценно отдохнуть: отправление поздним вечером, прибытие утром, причем поезд идет без остановок на высадку. Такой формат подходит тем, кто хочет проспать дорогу, и тем, кто едет в деловую поездку и рассчитывает приехать отдохнувшим, не тратя на дорогу день.
Для сравнения: в поезде «Стриж» тоже есть купе повышенной комфортности, в частности варианты с душем, но завтрак в стоимость билета не входит. В составах «Красная стрела» и «Мегаполис» одноместных экономичных купе пока нет, поэтому предложение «Экспресса» уникально на фоне других фирменных поездов.
Эксперты полагают, что появление такого формата способно заметно усилить конкуренцию на рынке пассажирских перевозок. Тренд на приватность и продуманный сервис давно популярен в Европе и Азии, а в России только набирает обороты. Расширение линейки услуг при разумной цене дает пассажирам больше гибкости: теперь можно выбрать поездку с личным пространством, питанием в стоимости и набором удобств, не переплачивая за категорию СВ.
Отдельно стоит отметить, что формат может быть особенно востребован у разных групп пассажиров:
—деловые путешественники — ценят тишину, личное пространство и возможность спокойно подготовиться к встрече;
—пассажиры, чувствительные к шуму, — небольшое число купе и отсутствие верхней полки снижают уровень бытовых неудобств;
—те, кто редко ездит поездом, — для них важен понятный набор услуг по принципу «все включено», без отдельной оплаты питания или бизнес-зала.
С учетом растущего спроса на комфортные ночные перевозки и стремления перевозчиков повышать качество сервиса вагон 1Б может стать одним из самых востребованных вариантов на загруженных направлениях.
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