Экстремальную Lada Niva Bronto продают в 8 вариантах (цены)
Фото: vk.com/ladatsentrcherepovets
Фото: vk.com/ladatsentrcherepovets
Фото: vk.com/ladatsentrcherepovets
Фото: vk.com/ladatsentrcherepovets
Фото: vk.com/ladatsentrcherepovets
Фото: vk.com/ladatsentrcherepovets
Фото: vk.com/ladatsentrcherepovets
Фото: vk.com/ladatsentrcherepovets
Фото: vk.com/ladatsentrcherepovets
На следующем уровне «Престиж» с оригинальной отделкой из черного пластика цена вырастает до 972 900 рублей. Версия «Престиж» с поперечиной с фарами стоит от 997 900 рублей, а цена «Престиж/Камуфляж» переваливает за миллион рублей (1 001 900 рублей). Топовый «Престиж» с поперечиной и камуфляжем оценили минимум в 1 026 900 рублей.
Отметим, что базовый трехдверный внедорожник Lada Niva Legend в исполнении «Люкс» стоит от 666 900 рублей. Соответственно, заводской внедорожный тюнинг для версии Bronto оценили дороже 250 000 рублей. Помимо дизайнерских акцентов, экстремальная версия отличается усиленными пружинами, амортизаторами и задним мостом, наличием самоблокирующихся дифференциалов спереди и сзади, увеличенным до 240 мм дорожным просветом и внедорожными покрышками R15.
- 635 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2019 в Москве
- 419 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2017 в Москве
- 656 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2020 в Москве
- 414 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2015 в Москве
- 399 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2013 в Москве
- 737 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2020 в Москве
- 717 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2020 в Москве
- 240 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2011 в Москве
- 262 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2011 в Москве
- 540 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2018 в Москве
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