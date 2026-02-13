Что показали зимние тесты ситикара «Атом» в Сургуте с морозами до −42 °C

Экстремальные испытания электрокара «Атом»: как он справился с морозами до −42 °C

Вышло исследование: новый электромобиль «Атом» прошел суровые зимние испытания в Сургуте при −42 °C. Проверили все - от батареи до климат-контроля. Какие результаты показал ситикар и что это значит для будущих владельцев - в нашем материале.

Для российских автомобилистов, особенно тех, кто живет в регионах с суровым климатом, вопрос надежности электромобилей зимой остается одним из самых острых. Новость о том, что ситикар «Атом» успешно прошел серию экстремальных испытаний при температурах до −42 °C, может стать настоящим прорывом для рынка электрокаров в России. Это не просто очередной тест - речь идет о реальной проверке возможностей отечественной разработки в условиях, где большинство современных машин с трудом справляются с запуском и эксплуатацией.

В течение двух недель команда инженеров испытывала «Атом» на дорогах общего пользования и заснеженных трассах, не ограничиваясь лабораторными условиями. Программа включала калибровки в климатических камерах, тесты в московскую зиму и, главное, ходовые испытания в Сургуте, где температура опускалась до −42 °C. При этом рабочий диапазон модели заявлен от −30 до +40 °C, что делает результаты особенно показательными.

Общий пробег за время испытаний превысил 1,5 тысячи километров в смешанном цикле. Проверялись все ключевые системы: климат-контроль, отопление, аккумулятор, двери. В салоне стабильно поддерживалась температура +24 °C, а полный прогрев с −30 °C до комфортных условий занимал всего 25 минут. Особое внимание уделили терморегуляции высоковольтной батареи и скорости зарядки на разных типах станций. Даже при −30 °C зарядка с 20% до 80% занимала около 45 минут - показатель, который редко встречается у конкурентов.

Для объективности «Атом» сравнили с популярными электромобилями. По энергоэффективности, скорости прогрева и сохранению тепла он не уступил, а по запасу хода даже превзошел сопоставимые модели. Это подтверждает, что отечественный электрокар способен конкурировать с мировыми брендами не только на бумаге, но и в реальных условиях российского климата.

Однако наиболее впечатляющим оказался результат при сравнении с автомобилями с ДВС. При −42 °C традиционные машины требуют предпусковых подогревателей, и даже с ними запуск не всегда гарантирован. «Атом» же запускался мгновенно после ночной стоянки на морозе - без дополнительных систем и сложной подготовки. Это может стать решающим аргументом для тех, кто сомневается в электромобилях из-за страха перед холодами.

Появление «Атома» на рынке запланировано на апрель 2026 года, а прием заказов стартует уже в феврале. Концепт был впервые представлен в мае 2023 года, а над дизайном работали российские и итальянские специалисты. По словам главы Минпромторга, в первый год планируется выпустить 5–6 тысяч экземпляров. Электрокар получит двигатель мощностью 150 кВт (204 л. с.), запас хода - 500 км, а батарея емкостью 77 кВт·ч позволит быстро заряжаться даже в мороз.

Успешные испытания «Атома» в экстремальных условиях могут изменить отношение к электромобилям в России. Для многих это станет сигналом, что электрокары способны не только выживать, но и уверенно работать там, где раньше безоговорочно доминировали бензиновые и дизельные машины.