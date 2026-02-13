Что показали зимние тесты ситикара «Атом» в Сургуте с морозами до −42 °C

13 февраля 2026, 12:53
Экстремальные испытания электрокара «Атом»: как он справился с морозами до −42 °C
Вышло исследование: новый электромобиль «Атом» прошел суровые зимние испытания в Сургуте при −42 °C. Проверили все - от батареи до климат-контроля. Какие результаты показал ситикар и что это значит для будущих владельцев - в нашем материале.
Для российских автомобилистов, особенно тех, кто живет в регионах с суровым климатом, вопрос надежности электромобилей зимой остается одним из самых острых. Новость о том, что ситикар «Атом» успешно прошел серию экстремальных испытаний при температурах до −42 °C, может стать настоящим прорывом для рынка электрокаров в России. Это не просто очередной тест - речь идет о реальной проверке возможностей отечественной разработки в условиях, где большинство современных машин с трудом справляются с запуском и эксплуатацией.
В течение двух недель команда инженеров испытывала «Атом» на дорогах общего пользования и заснеженных трассах, не ограничиваясь лабораторными условиями. Программа включала калибровки в климатических камерах, тесты в московскую зиму и, главное, ходовые испытания в Сургуте, где температура опускалась до −42 °C. При этом рабочий диапазон модели заявлен от −30 до +40 °C, что делает результаты особенно показательными.
Общий пробег за время испытаний превысил 1,5 тысячи километров в смешанном цикле. Проверялись все ключевые системы: климат-контроль, отопление, аккумулятор, двери. В салоне стабильно поддерживалась температура +24 °C, а полный прогрев с −30 °C до комфортных условий занимал всего 25 минут. Особое внимание уделили терморегуляции высоковольтной батареи и скорости зарядки на разных типах станций. Даже при −30 °C зарядка с 20% до 80% занимала около 45 минут - показатель, который редко встречается у конкурентов.
Для объективности «Атом» сравнили с популярными электромобилями. По энергоэффективности, скорости прогрева и сохранению тепла он не уступил, а по запасу хода даже превзошел сопоставимые модели. Это подтверждает, что отечественный электрокар способен конкурировать с мировыми брендами не только на бумаге, но и в реальных условиях российского климата.
Однако наиболее впечатляющим оказался результат при сравнении с автомобилями с ДВС. При −42 °C традиционные машины требуют предпусковых подогревателей, и даже с ними запуск не всегда гарантирован. «Атом» же запускался мгновенно после ночной стоянки на морозе - без дополнительных систем и сложной подготовки. Это может стать решающим аргументом для тех, кто сомневается в электромобилях из-за страха перед холодами.
Появление «Атома» на рынке запланировано на апрель 2026 года, а прием заказов стартует уже в феврале. Концепт был впервые представлен в мае 2023 года, а над дизайном работали российские и итальянские специалисты. По словам главы Минпромторга, в первый год планируется выпустить 5–6 тысяч экземпляров. Электрокар получит двигатель мощностью 150 кВт (204 л. с.), запас хода - 500 км, а батарея емкостью 77 кВт·ч позволит быстро заряжаться даже в мороз.
Успешные испытания «Атома» в экстремальных условиях могут изменить отношение к электромобилям в России. Для многих это станет сигналом, что электрокары способны не только выживать, но и уверенно работать там, где раньше безоговорочно доминировали бензиновые и дизельные машины.
Похожие материалы
-
15.02.2026, 19:33
КАМАЗ на «Дакаре»: почему спортивные победы не превращаются в мировые продажи
КАМАЗ уверенно лидирует на ралли «Дакар», но его успехи в спорте не отражаются на мировой коммерции. Почему российский бренд не может конкурировать с мировыми гигантами и что мешает ему выйти на новый уровень - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее
-
15.02.2026, 12:47
Porsche Panamera 2027: обновление дизайна и технологий для флагманского лифтбека
Porsche готовит масштабное обновление Panamera: изменения коснутся как внешности, так и технической начинки. Модель обещает стать еще безопаснее и технологичнее, сохраняя при этом узнаваемый стиль. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на сегмент люксовых лифтбеков.Читать далее
-
15.02.2026, 12:25
Honda CB1000F Bol d’Or 2: возвращение к ретро-дизайну в современном исполнении
В мире кастомных мотоциклов редко встречаются проекты, которые так смело обращаются к прошлому. Японская компания Plot Japan решила переосмыслить Honda CB1000F, вдохновившись эстетикой 80-х. Почему этот подход вызвал интерес у экспертов и поклонников ретро?Читать далее
-
15.02.2026, 10:52
Импорт подержанных авто из Японии в Россию: новые правила не изменили спрос
В России сохраняется интерес к японским автомобилям. Новые правила не повлияли на объемы ввоза. В январе 2026 года зафиксирован рост импорта. Лидеры среди моделей остались прежними.Читать далее
-
15.02.2026, 10:44
Ужесточение утильсбора на авто из ЕАЭС: дилеры и покупатели готовятся к росту цен
В России обсуждают новые условия для уплаты утильсбора. Изменения затронут всех участников рынка. Ожидаются перемены в ценах и спросе. Эксперты прогнозируют непростое будущее для покупателей.Читать далее
-
15.02.2026, 10:29
Китай готовит новый запрет для автомобильных рулей
В Китае обсуждают новые правила для автомобильных рулей. Власти планируют изменить стандарты безопасности. Ожидаются ограничения для нестандартных конструкций. Решение может повлиять на рынок электрокаров.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
15.02.2026, 08:39
Реальные расходы на содержание Honda Accord 7: сколько стоит каждый километр пути
Владельцы Honda Accord 7 часто спорят о реальных расходах на содержание. Мы разобрали все траты на обслуживание, ремонт и топливо, чтобы понять, во сколько обходится эта модель сегодня. Актуальные цифры и неожиданные выводы.Читать далее
-
15.02.2026, 08:26
ГАЗ-51: советский грузовик, изменивший автопром и экспортировавшийся по всему миру
ГАЗ-51 стал символом целой эпохи и задал стандарты для грузовых автомобилей в СССР. Его история - это не только про технику, но и про влияние зарубежных идей, массовое производство и уникальные решения, актуальные и сегодня.Читать далее
