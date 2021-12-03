3 декабря 2021, 18:14
Экстремальные развлечения китайцев: Tesla Model 3 стала скоростным катером (видео)
В Сети появилось впечатляющее видео, на котором водитель электрокара Tesla весело резвится на мелководье, вздымая в воздух столбы брызг. С машиной, судя по всему, не происходит ничего плохого.
Дарья Климова Фото: insideevs.com
Ранее мы писали
Владелец Toyota Fortuner переоценил возможности своего внедорожника: что из этого получилось (грустное видео)
Теплый летний вечер, закат, пустынный песчаный пляж, белоснежный внедорожник несется по полосе прибоя, вздымая ...Читать далее
Значит, владелец все-таки предварительно доработал конструкцию и перед нами, как минимум, амфибия. В противном случае вода рано или поздно должна попасть в ключевые узлы и агрегаты, вызвав короткое замыкание. Пользователи в комментариях от души порадовались за владельца электрокара и высказали предположение, что теперь ему понадобится уложить Tesla на ночь в огромный мешок риса, чтобы полностью просушить электрокар.
Упомянутые модели: Tesla Model 3 (от 3 800 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 5 350 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 5 050 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 3 530 000 РTesla Model 3 2020 в Москве
- 5 850 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 6 200 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 4 700 154 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 5 700 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 4 659 283 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 3 630 000 РTesla Model 3 2020 в Москве
- 5 260 000 РTesla Model 3 2020 в Москве
Новости по теме
Продажи электромобилей в 2021 году: о доброй половине из них вы никогда не слышали
14.11.2021, 20:00
С какими результатами концерн BMW завершает 2021 год (экспертное мнение)
13.11.2021, 16:50
Эти электромобили точно стоят своих денег в 2021 году: список лучших на сегодняшний день
08.11.2021, 22:00
Продажи автомобилей в Европе: Volkswagen Golf провалился. Теперь есть новый лидер (и это сюрприз)
25.10.2021, 23:08
В России начали продавать Tesla: но покупка будет необычной
19.10.2021, 13:08
Новости по теме
Продажи электромобилей в 2021 году: о доброй половине из них вы никогда не слышали
14.11.2021, 20:00
С какими результатами концерн BMW завершает 2021 год (экспертное мнение)
13.11.2021, 16:50
Эти электромобили точно стоят своих денег в 2021 году: список лучших на сегодняшний день
08.11.2021, 22:00
Продажи автомобилей в Европе: Volkswagen Golf провалился. Теперь есть новый лидер (и это сюрприз)
25.10.2021, 23:08
В России начали продавать Tesla: но покупка будет необычной
19.10.2021, 13:08
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин