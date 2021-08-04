Экстремальные внедорожники Niva Bronto добрались до дилеров: все цены
Фото: vk.com/ladatsentrcherepovets
Фото: vk.com/ladatsentrcherepovets
Фото: vk.com/ladatsentrcherepovets
Фото: vk.com/ladatsentrcherepovets
Фото: vk.com/ladatsentrcherepovets
Фото: vk.com/ladatsentrcherepovets
Фото: vk.com/ladatsentrcherepovets
Фото: vk.com/ladatsentrcherepovets
Фото: vk.com/ladatsentrcherepovets
Комплектацию Prestige можно будет узнать по оригинальной решетке радиатора и массивным пластиковым бамперам. Из неокрашенного пластика выполнена защита порогов и колесных арок, окантовка противотуманных фар. Цены начинаются от 953 900 рублей. Дополнительно можно заказать светодиодную «люстру» на крышу и особую окраску кузова «Камуфляж».
Напомним, от обычной трехдверной Niva Legend новинка отличается усиленными пружинами, амортизаторами и задним мостом, наличием самоблокирующихся дифференциалов спереди и сзади и увеличенным до 240 мм дорожным просветом (+15 мм). По сравнению с предшественником новый Bronto обзавелся новой передней панелью, более комфортными сидениями, а также одной боковой подушкой безопасности. Собирают Niva Bronto в компании «ВИС-Авто», «дочке» АвтоВАЗа.
- 300 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2011 в Москве
- 88 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 1998 в Москве
- 528 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2018 в Москве
- 700 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2019 в Москве
- 249 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2000 в Москве
- 529 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2017 в Москве
- 365 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2015 в Москве
- 60 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 1983 в Москве
- 214 499 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2008 в Москве
- 440 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2016 в Москве
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