1 сентября 2021, 00:18
Экстремальный Subaru Forester рассекречен накануне премьеры
Официальный дебют кроссовера Subaru Forester Wilderness, специально подготовленного для бездорожья, состоится 2 сентября. Но, как водится, не обошлось без утечек и сбоев. Один из канадских дилеров случайно выложил раньше времени фотографии и спецификации новинки.
Дарья Климова Фото: Subaru
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Фото: Subaru
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Фото: Subaru
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Фото: Subaru
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Фото: Subaru
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Фото: Subaru
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В салоне изменения минимальны. Сидения обиты не кожей, а особым водостойким немарким материалом. В базовое оснащение входит 8-дюймовый экран медиасистемы и комплекс электронных систем безопасности Subaru EyeSight. Под капотом установлена оппозитная 2,5-литровая атмосферная «четверка» мощностью 185 л.с. (239 Нм), которая работает в паре с перенастроенным вариатором и штатным полным приводом.
Упомянутые модели: Subaru Forester (от 1 699 000 Р)
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