Экзамен на права ужесточат. Изменения в 2020 году
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Изменения экзамена на права с октября 2020 года
Проверку навыков кандидатов в водители на закрытых площадках планируют исключить в октябре 2020 года. Об этом рассказал ТАСС начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности Госавтоинспекции России Николай Гиляков. Новшество коснется тех, кто планирует получить права категорий В, С и D.
Кроме того, планируется отменить запрет ездить ученикам автошкол по автомагистралям в рамках практических занятий. Наконец, после реформы может значительно увеличиться количество задач в теоретической части: она будет включать вопросы об основах безопасности управления ТС. А вот право на ошибку у будущих водителей хотят забрать. Сейчас проект постановления находится в правительстве и готовится для подписания премьер-министром.
Еще одно важное изменение – выбор маршрута, по которому будут ездить на экзамене кандидаты в водители. Сейчас маршруты проведения экзамена в городе не скрываются, они размещаются в открытом доступе на сайтах местных отделений ГИБДД. После вступления изменений их будут озвучивать непосредственно в день экзамена. Это делается для того, чтобы ученики не смогли «зазубрить» определенные маршруты, а демонстрировали навыки в реальных условиях.
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Общая тенденция практически однозначна - весь цивилизованный мир проверяет водителей только в условиях реального дорожного движения. Минус у этой инициативы один - опять всё переделывать. Но если учесть, что существующие программы подготовки и экзаменации вызвали значительный рост аварийности начинающих водителей, то их необходимо менять. И делать это, учитывая положительный международный опыт решения аналогичных задач. Например, в Великобритании за 10 лет после внедрения обучения и тестирования водителей умению предвидеть опасное развитие дорожно-транспортной ситуации и выбирать пути её парирования смертность на дорогах снизилась на 55%. Нам тоже нужно пойти по такому пути
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Александр Сальников, президент Союза автошкол СПб и ЛО
Как снизить аварийность среди новичков за рулем?
Мировая положительная практика показывает, что у начинающих водителей проверять навыки вождения нужно строго, обширно и в различных дорожных условиях. Оптимально перейти на многоуровневый допуск к управлению. Он значительно снижает аварийность начинающих водителей. «Нельзя 16-летнему подростку с не сформировавшимися водительскими функциями лобных долей головного мозга выдавать полноценное водительское удостоверение, даже если его подготовку назвать суперпрофессиональной», - комментирует г-н Сальников.
Цифры аварийности начинающих водителей после начала реформ автообразования действительно снизились. Однако при детальном анализе становится понятно, что реформа провалилась, автошколы стали выпускать водителей, гораздо хуже подготовленных к управлению автомобилем. По оценкам специалистов, нынешние выпускники автошкол примерно на 30% более опасны для окружающих, чем выпускавшиеся до начала этих реформ.
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Ужесточать нужно не только экзамен, но и сами программы подготовки водителей. Уделять больше внимания реальным дорожным вопросам, в том числе учить будущих ездоков правильно вести себя на дороге рядом с агрессивными водителями. К сожалению, культура вождения в России оставляет желать лучшего, а это влияет на безопасность дорожного движения. Считаю, что этим вопросам тоже нужно больше уделять внимание в автошколах
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Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»
Идею поддерживают в Гильдии Автошкол России и Минтрансе. Обучение вождению должно состоять из базового курса для автолюбителей и продвинутого - для будущих профессиональных водителей такси, общественного транспорта и грузовиков. По такому принципу проводят обучение во многих зарубежных странах с высоким уровнем безопасности дорожного движения.
Еще одна здравая инициатива, регулярно звучащая в автомобильном сообществе, выдавать новичкам временные водительские удостоверения с рядом ограничений. При этом количество запретов должно быть максимально возможным и сокращаться по мере получения опыта водителя.
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