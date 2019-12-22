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22 декабря 2019, 18:16

Экзамен на права ужесточат. Изменения в 2020 году

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Фото openbusiness.ru
Уже в следующем году кандидатам в водители будет сложнее сдать экзамен на получение прав. В частности, исключат проверку навыков учеников автошкол на закрытых площадках, а также ужесточат теоретическую часть.

Изменения экзамена на права с октября 2020 года

Проверку навыков кандидатов в водители на закрытых площадках планируют исключить в октябре 2020 года. Об этом рассказал ТАСС начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности Госавтоинспекции России Николай Гиляков. Новшество коснется тех, кто планирует получить права категорий В, С и D.

Экзамен на права ужесточат Изменения в 2020 году

 

Экзамен на права ужесточат Изменения в 2020 году

 

Экзамен на права ужесточат Изменения в 2020 году

 

Экзамен на права ужесточат Изменения в 2020 году

 

Экзамен на права ужесточат Изменения в 2020 году

 

Экзамен на права ужесточат Изменения в 2020 году
Экзамен на права ужесточат Изменения в 2020 году
Экзамен на права ужесточат Изменения в 2020 году
Экзамен на права ужесточат Изменения в 2020 году
Экзамен на права ужесточат Изменения в 2020 году
По мнению инициаторов проекта, эта часть экзамена не имеет смысла, поскольку она дублирует экзамен, который проводится в школе. Если упразднить площадку, у сотрудников ГИБДД высвободится служебное время.

Кроме того, планируется отменить запрет ездить ученикам автошкол по автомагистралям в рамках практических занятий. Наконец, после реформы может значительно увеличиться количество задач в теоретической части: она будет включать вопросы об основах безопасности управления ТС. А вот право на ошибку у будущих водителей хотят забрать. Сейчас проект постановления находится в правительстве и готовится для подписания премьер-министром.

Еще одно важное изменение – выбор маршрута, по которому будут ездить на экзамене кандидаты в водители. Сейчас маршруты проведения экзамена в городе не скрываются, они размещаются в открытом доступе на сайтах местных отделений ГИБДД. После вступления изменений их будут озвучивать непосредственно в день экзамена. Это делается для того, чтобы ученики не смогли «зазубрить» определенные маршруты, а демонстрировали навыки в реальных условиях.

Александр Сальников, президент Союза автошкол СПб и ЛО « Общая тенденция практически однозначна - весь цивилизованный мир проверяет водителей только в условиях реального дорожного движения. Минус у этой инициативы один - опять всё переделывать. Но если учесть, что существующие программы подготовки и экзаменации вызвали значительный рост аварийности начинающих водителей, то их необходимо менять. И делать это, учитывая положительный международный опыт решения аналогичных задач. Например, в Великобритании за 10 лет после внедрения обучения и тестирования водителей умению предвидеть опасное развитие дорожно-транспортной ситуации и выбирать пути её парирования смертность на дорогах снизилась на 55%. Нам тоже нужно пойти по такому пути »
Александр Сальников, президент Союза автошкол СПб и ЛО
Как считает эксперт, сегодня процент сдачи экзамена - абсолютно оторванный от реальности показатель, зачастую задаваемый административно, поэтому он может меняться как угодно. Гораздо важнее посмотреть, как изменится аварийность начинающих водителей. А она должна снизиться, поскольку значительно меньше внимания можно будет уделять на элементы, не влияющие на БДД, и больше акцентировать внимание на движении в реальных дорожных условиях, где и происходят серьёзные ДТП.

Как снизить аварийность среди новичков за рулем?

Мировая положительная практика показывает, что у начинающих водителей проверять навыки вождения нужно строго, обширно и в различных дорожных условиях. Оптимально перейти на многоуровневый допуск к управлению. Он значительно снижает аварийность начинающих водителей. «Нельзя 16-летнему подростку с не сформировавшимися водительскими функциями лобных долей головного мозга выдавать полноценное водительское удостоверение, даже если его подготовку назвать суперпрофессиональной», - комментирует г-н Сальников.

Цифры аварийности начинающих водителей после начала реформ автообразования действительно снизились. Однако при детальном анализе становится понятно, что реформа провалилась, автошколы стали выпускать водителей, гораздо хуже подготовленных к управлению автомобилем. По оценкам специалистов, нынешние выпускники автошкол примерно на 30% более опасны для окружающих, чем выпускавшиеся до начала этих реформ.

Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи» « Ужесточать нужно не только экзамен, но и сами программы подготовки водителей. Уделять больше внимания реальным дорожным вопросам, в том числе учить будущих ездоков правильно вести себя на дороге рядом с агрессивными водителями. К сожалению, культура вождения в России оставляет желать лучшего, а это влияет на безопасность дорожного движения. Считаю, что этим вопросам тоже нужно больше уделять внимание в автошколах »
Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»
Уже неоднократно в России поднимался вопрос о разделении программ обучения для любителей и профессионалов. Для первых, в частности, предлагается исключить «организационно-управленческие дисциплины, не связанные с безопасностью дорожного движения». Дело в том, что обычным водителям нет необходимости в изучении дополнительных дисциплин. Вместо этого в теории можно больше уделить внимания реальным дорожным критическим ситуациям.

Идею поддерживают в Гильдии Автошкол России и Минтрансе. Обучение вождению должно состоять из базового курса для автолюбителей и продвинутого - для будущих профессиональных водителей такси, общественного транспорта и грузовиков. По такому принципу проводят обучение во многих зарубежных странах с высоким уровнем безопасности дорожного движения.
Экзамен на права ужесточат Изменения в 2020 году

 

Экзамен на права ужесточат Изменения в 2020 году

 

Экзамен на права ужесточат Изменения в 2020 году

 

Экзамен на права ужесточат Изменения в 2020 году

 

Экзамен на права ужесточат Изменения в 2020 году
Экзамен на права ужесточат Изменения в 2020 году
Экзамен на права ужесточат Изменения в 2020 году
Экзамен на права ужесточат Изменения в 2020 году
А вот ГИБДД, Минэкономики и Минобрнауки новшество не поддерживают, поскольку функции по обучению водителей-профессионалов должны осуществлять специальные организации, а не автошколы. Кроме того, это может спровоцировать рост коррупции.

Еще одна здравая инициатива, регулярно звучащая в автомобильном сообществе, выдавать новичкам временные водительские удостоверения с рядом ограничений. При этом количество запретов должно быть максимально возможным и сокращаться по мере получения опыта водителя.

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Экзамен на права ужесточат. Изменения в 2020 году
Изменения экзамена на права с октября 2020 годаПроверку навыков кандидатов в водители на закрытых площадках планируют исключить в октябре 2020 года. Об этом рассказал ТАСС начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности Госавтоинспекции России Николай Гиляков. Новшество коснется тех, кто планирует получить права категорий В, С и D. {{gallery_65}}По мнению инициаторов проекта, эта часть экзамена не имеет смысла, поскольку она дублирует экзамен, который проводится в школе. Если упразднить площадку, у сотрудников ГИБДД высвободится служебное время. Кроме того, планируется отменить запрет ездить ученикам автошкол по автомагистралям в рамках практических занятий. Наконец, после реформы может значительно увеличиться количество задач в теоретической части: она будет включать вопросы об основах безопасности управления ТС. А вот право на ошибку у будущих водителей хотят забрать. Сейчас проект постановления находится в правительстве и готовится для подписания премьер-министром. Еще одно важное изменение – выбор маршрута, по которому будут ездить на экзамене кандидаты в водители. Сейчас маршруты проведения экзамена в городе не скрываются, они размещаются в открытом доступе на сайтах местных отделений ГИБДД. После вступления изменений их будут озвучивать непосредственно в день экзамена. Это делается для того, чтобы ученики не смогли «зазубрить» определенные маршруты, а демонстрировали навыки в реальных условиях. {{person_60_Общая тенденция практически однозначна - весь цивилизованный мир проверяет водителей только в условиях реального дорожного движения. Минус у этой инициативы один - опять всё переделывать. Но если учесть, что существующие программы подготовки и экзаменации вызвали значительный рост аварийности начинающих водителей, то их необходимо менять. И делать это, учитывая положительный международный опыт решения аналогичных задач. Например, в Великобритании за 10 лет после внедрения обучения и тестирования водителей умению предвидеть опасное развитие дорожно-транспортной ситуации и выбирать пути её парирования смертность на дорогах снизилась на 55%. Нам тоже нужно пойти по такому пути}} Как считает эксперт, сегодня процент сдачи экзамена - абсолютно оторванный от реальности показатель, зачастую задаваемый административно, поэтому он может меняться как угодно. Гораздо важнее посмотреть, как изменится аварийность начинающих водителей. А она должна снизиться, поскольку значительно меньше внимания можно будет уделять на элементы, не влияющие на БДД, и больше акцентировать внимание на движении в реальных дорожных условиях, где и происходят серьёзные ДТП.Как снизить аварийность среди новичков за рулем?Мировая положительная практика показывает, что у начинающих водителей проверять навыки вождения нужно строго, обширно и в различных дорожных условиях. Оптимально перейти на многоуровневый допуск к управлению. Он значительно снижает аварийность начинающих водителей. «Нельзя 16-летнему подростку с не сформировавшимися водительскими функциями лобных долей головного мозга выдавать полноценное водительское удостоверение, даже если его подготовку назвать суперпрофессиональной», - комментирует г-н Сальников.Цифры аварийности начинающих водителей после начала реформ автообразования действительно снизились. Однако при детальном анализе становится понятно, что реформа провалилась, автошколы стали выпускать водителей, гораздо хуже подготовленных к управлению автомобилем. По оценкам специалистов, нынешние выпускники автошкол примерно на 30% более опасны для окружающих, чем выпускавшиеся до начала этих реформ. {{person_79_Ужесточать нужно не только экзамен, но и сами программы подготовки водителей. Уделять больше внимания реальным дорожным вопросам, в том числе учить будущих ездоков правильно вести себя на дороге рядом с агрессивными водителями. К сожалению, культура вождения в России оставляет желать лучшего, а это влияет на безопасность дорожного движения. Считаю, что этим вопросам тоже нужно больше уделять внимание в автошколах}} Уже неоднократно в России поднимался вопрос о разделении программ обучения для любителей и профессионалов. Для первых, в частности, предлагается исключить «организационно-управленческие дисциплины, не связанные с безопасностью дорожного движения». Дело в том, что обычным водителям нет необходимости в изучении дополнительных дисциплин. Вместо этого в теории можно больше уделить внимания реальным дорожным критическим ситуациям. Идею поддерживают в Гильдии Автошкол России и Минтрансе. Обучение вождению должно состоять из базового курса для автолюбителей и продвинутого - для будущих профессиональных водителей такси, общественного транспорта и грузовиков. По такому принципу проводят обучение во многих зарубежных странах с высоким уровнем безопасности дорожного движения. {{gallery_66}} А вот ГИБДД, Минэкономики и Минобрнауки новшество не поддерживают, поскольку функции по обучению водителей-профессионалов должны осуществлять специальные организации, а не автошколы. Кроме того, это может спровоцировать рост коррупции.Еще одна здравая инициатива, регулярно звучащая в автомобильном сообществе, выдавать новичкам временные водительские удостоверения с рядом ограничений. При этом количество запретов должно быть максимально возможным и сокращаться по мере получения опыта водителя.
2019-12-22
Автор: Арина Милая
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