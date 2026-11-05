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Автор: Мария Степанова

5 ноября 2026, 15:01

Одна ошибка с гаджетом — и год без пересдачи: разбираем новый регламент ГИБДД

Одна ошибка с гаджетом — и год без пересдачи: разбираем новый регламент ГИБДД

Что будет после 1 марта 2027 года: почему теорию в ГИБДД начнут записывать на видео, а за телефон пересдача станет недоступна на год

Одна ошибка с гаджетом — и год без пересдачи: разбираем новый регламент ГИБДД

С 12 мая 2026 года практику назначают максимум через 60 календарных дней после теории, а найденный на экзамене гаджет означает год ожидания. Разбираем сроки пересдач и документы, а также правила, которые изменятся в марте 2027-го.

С 12 мая 2026 года практику назначают максимум через 60 календарных дней после теории, а найденный на экзамене гаджет означает год ожидания. Разбираем сроки пересдач и документы, а также правила, которые изменятся в марте 2027-го.

Обнаружение телефона на теоретическом экзамене в ГИБДД аннулирует результат и закрывает возможность пересдачи минимум на год. Это лишь одно из изменений экзаменационного регламента, которые важно учитывать при подготовке.

Постановление № 508 от 30 апреля 2026 года, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, заменило постановление № 1097 от 24 октября 2014 года. Оба документа вступили в силу 12 мая 2026 года. Для кандидатов в водители особенно важен срок между теорией и вождением: практический экзамен следует назначить не позднее чем через 60 календарных дней после сдачи теории.

Важно именно назначение даты практики. Результат теоретического экзамена действует шесть месяцев. Если за этот период практический экзамен не пройден, теорию придется сдавать заново. Повторный экзамен должен быть назначен не позднее чем через 30 дней после окончания шестимесячного срока.

Что проверяют на экзамене

Теория проходит в электронном виде: кандидату предоставляется 20 вопросов и 20 минут на ответы. Допускается максимум две ошибки, но в разных тематических блоках. Две ошибки в одном блоке означают провал. До начала экзамена необходимо проверить документы, пройти идентификацию и занять место за терминалом. Система покажет результат после ответов на все вопросы.

Правило о гаджетах действует отдельно от обычной пересдачи. Если обнаружат телефон, наушники, справочные материалы или любое устройство для передачи и хранения информации, результат аннулируется. Следующая попытка возможна не раньше чем через год. Постановление № 508 исключений для данного случая не предусматривает.

Практический экзамен по категории B проходит в городе. Экзаменатор оценивает управление автомобилем в общем потоке и выполнение маневров: трогание на подъеме без отката, параллельную парковку задним ходом, заезд в «гараж» задним ходом, разворот в ограниченном пространстве, торможение и остановку на разных скоростях, обгон или опережение. На маршруте также проверяется соблюдение знаков и разметки, правил проезда перекрестков, перестроения и скоростного режима. Выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, непристегнутый ремень или создание аварийной ситуации приводят к немедленному прекращению экзамена.

Документы и запись

К экзамену необходимо подготовить паспорт, действующую медицинскую справку формы 003-В/у, свидетельство об окончании автошколы и квитанцию об оплате госпошлины. Если срок справки истечет до получения водительских прав, медицинский осмотр придется пройти заново.

Заявление подается через Госуслуги или лично в МРЭО. Для онлайн-записи нужна подтвержденная учетная запись; через нее можно подать заявление и выбрать доступное время. В Госуслугах имеются свободные окна, поэтому кандидат может записаться без очереди в отделении. Правила предусматривают перенос экзамена на основании письменного заявления в экзаменационном органе ГИБДД. Об этой возможности стоит помнить, если вписать экзамен в обычное расписание не получается.

Подготовка и пересдача

Практические занятия лучше не откладывать до получения даты экзамена. 60 дней — предельный срок для вождения, а не запас времени. Разумно сразу же приступить к практике и продолжить занятия с инструктором.

К теории полезно приступать за 2–3 недели. Вместо заучивания вариантов стоит разбирать логику правил, записывать ошибки по темам и отдельно прорабатывать слабые места. Перед экзаменом можно взять еще 2–3 урока: они помогают укрепить навыки и снизить тревожность.

На практике стоит отдельно отработать эстакаду и параллельную парковку: их называют частыми трудностями. Телефон и шпаргалки на теоретический экзамен брать не следует. Для аннулирования результата достаточно обнаружить устройство или материалы, даже если кандидат не собирался ими пользоваться.

После провала сохраняются свои интервалы. Теорию после первой или второй неудачной попытки назначают не раньше чем через семь и не позднее чем через 30 дней. После третьей неудачи и последующих случаев пересдача возможна через шесть–девять месяцев. Срок практического экзамена после первого или второго провала составляет от семи до 60 дней. После третьего провала и далее пересдачу следует назначать не раньше чем через шесть и не позже чем через девять месяцев. Эти интервалы не следует путать с годовыми ограничениями на обнаружение гаджетов.

Перед экзаменом проверьте срок медицинской справки, подготовьте квитанцию и остальные документы, а после этого сразу уточните места вождения. С 1 марта 2027 года теоретический экзамен будет обязательно записываться на видео, перед проведением фотографирования, а бумажную справку 003-В/у заменят данными из межведомственной базы.

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