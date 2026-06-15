Россиян ждут новые правила сдачи экзамена на права из-за отдельного испытания по медицине

Экзамен по первой помощи для водителей: что реально изменится в 2027 году

Многие начинающие водители могут столкнуться с неожиданными изменениями при получении прав. Власти обсуждают введение отдельного экзамена по первой помощи, но пока неясно, как это будет реализовано на практике. Почему эта тема стала актуальной именно сейчас, какие сложности могут возникнуть и что думают эксперты - разбираемся подробно.

Многие начинающие водители могут столкнуться с неожиданными изменениями при получении прав. Власти обсуждают введение отдельного экзамена по первой помощи, но пока неясно, как это будет реализовано на практике. Почему эта тема стала актуальной именно сейчас, какие сложности могут возникнуть и что думают эксперты - разбираемся подробно.

Вопрос о введении отдельного экзамена по первой помощи для будущих водителей вызвал широкий резонанс среди российских автомобилистов. Причина проста: если такие изменения действительно вступят в силу, процесс получения водительских прав станет заметно сложнее и потребует новых знаний и навыков. Для многих это не просто формальность, а реальный шанс спасти чью-то жизнь на дороге.

Как сообщает «Российская Газета», обсуждение этой инициативы началось после появления информации о планах правительства ужесточить экзаменационные требования для новичков. В частности, в утвержденном плане мероприятий по реализации Стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года действительно есть пункт о необходимости проработки вопроса отдельного экзамена по первой помощи. МВД, Минздрав и Минпросвещения должны представить свои предложения по этому поводу к 2027 году.

Сейчас экзамен в ГИБДД состоит из двух частей: теоретической и практической, где проверяют знания ПДД и навыки вождения в городских условиях. Однако, по данным СМИ, обсуждается возможность добавить еще один практический этап - проверку умений по оказанию первой помощи пострадавшим. На практике реализовать это непросто: экзамены принимает Госавтоинспекция, а проверку навыков первой помощи логичнее доверить специалистам Минздрава. Это потребует пересмотра действующих правил и привлечения новых сотрудников, что может затянуть процесс реформирования.

Профессор Леонид Дежурный, первый заместитель председателя профильной комиссии Минздрава по направлению «Первая помощь», считает, что превращать проверку этих навыков в отдельный экзамен в ГИБДД - задача практически невыполнимая. Он отмечает, что есть и другие способы повысить уровень подготовки водителей. Например, можно обязать автошколы проводить практические занятия по первой помощи с обязательной видеофиксацией процесса. Такие записи можно отправлять в экспертный центр для проверки, а результат фиксировать в реестре водителей. Это позволит избежать лишней бюрократии и не перегружать экзаменационную систему.

Важно понимать разницу между первой помощью и медицинской помощью. Первая помощь - это базовые действия, которые может выполнить любой человек: остановить кровотечение, провести сердечно-легочную реанимацию, обездвижить конечность. Медицинская помощь - прерогатива специалистов с лицензией. В случае ДТП именно первые минуты после аварии решают судьбу пострадавшего, и простые действия могут спасти жизнь до приезда скорой.

Сейчас, по словам экспертов, многие автошколы ограничиваются формальным проведением уроков по первой помощи, а практические навыки часто остаются вне внимания. Экзамен в ГИБДД включает только теоретические вопросы, и это создает иллюзию подготовки. Если же внедрить обязательную практику с видеофиксацией, как предлагают специалисты, ситуация может измениться в лучшую сторону.

Стоит отметить, что страх перед оказанием первой помощи у водителей часто связан с опасениями юридической ответственности. Однако, как подчеркивают специалисты, за попытку помочь пострадавшему никто не понесет наказания, если речь идет о действиях без медицинского образования. Важно помнить: уколы и инъекции в рамках первой помощи не предусмотрены, а базовые навыки доступны каждому.

Введение новых экзаменационных требований может стать серьезным испытанием для автошкол и самих водителей. Однако, если подходить к вопросу разумно, это позволит повысить уровень безопасности на дорогах. Кстати, похожие изменения в правилах уже обсуждались в других сферах: например, недавно вводились новые штрафы за использование зимних шин не по сезону, что также вызвало много вопросов у автомобилистов.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов. Во-первых, практика оказания первой помощи в автошколах пока не стала обязательной частью экзамена, но обсуждение этого вопроса продолжается на государственном уровне. Во-вторых, изменения могут затронуть не только процесс обучения, но и структуру экзаменов, что потребует времени и ресурсов. В-третьих, повышение требований к знаниям первой помощи может реально повлиять на статистику выживаемости при ДТП. И наконец, любые нововведения должны быть реализованы так, чтобы не создавать лишних препятствий для получения прав, а действительно повышать уровень подготовки водителей.