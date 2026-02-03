Все нюансы экзамена на права: как пройти теорию и вождение, что важно знать перед сдачей

3 февраля 2026, 17:23
Экзамен в ГАИ: что изменилось в правилах сдачи теории и практики в 2026 году
Как реально проходит экзамен на права в ГАИ, какие ошибки чаще всего допускают кандидаты и что грозит за провал. Мало кто знает, что пересдавать теперь можно неограниченное число раз, но есть нюансы. Эксперты объяснили, почему важно готовиться к каждому этапу.
В 2026 году процедура получения водительских прав в России претерпела ряд изменений, которые напрямую затрагивают всех, кто планирует сесть за руль. Новые правила сдачи экзамена в ГАИ стали предметом обсуждения среди будущих водителей и их наставников. Причина проста: от успешного прохождения теории и практики зависит не только получение заветного удостоверения, но и безопасность на дорогах.
Экзамен разделен на два этапа - теоретический и практический. Кандидаты допускаются к испытаниям только после завершения обучения в лицензированной автошколе и успешной сдачи внутреннего экзамена. Это обязательное условие, которое нельзя обойти. После этого необходимо собрать пакет документов: заявление, паспорт, медицинскую справку, свидетельство об окончании автошколы и квитанцию об оплате госпошлины. Записаться на экзамен можно через автошколу, лично в подразделении ГАИ или онлайн через портал госуслуг.
Теоретическая часть проходит на автоматизированных терминалах. Кандидату дается 20 минут на 20 вопросов, разбитых на четыре тематических блока. Допускается не более двух ошибок, причем каждая ошибка влечет за собой дополнительные вопросы по соответствующей теме. Если ошибиться больше двух раз - экзамен считается несданным. Такой подход, по мнению специалистов, позволяет выявить не только знание ПДД, но и умение быстро ориентироваться в нестандартных ситуациях.
Практический экзамен проводится в реальных городских условиях и длится не более получаса. Инспектор оценивает выполнение ключевых маневров: парковка задним ходом, разворот в ограниченном пространстве, проезд перекрестков, перестроение, обгон и другие элементы. За каждую ошибку начисляются штрафные баллы. Если их сумма достигает семи - попытка считается неудачной. Важно помнить, что инспекторы фиксируют не только грубые нарушения, но и мелкие недочеты, которые часто игнорируют новички.
Пересдача экзамена разрешена неограниченное количество раз, однако между попытками установлены временные интервалы. Это сделано для того, чтобы кандидат мог проанализировать свои ошибки и подготовиться к следующей попытке. После успешной сдачи обоих этапов водительское удостоверение выдается в течение 30 рабочих дней, хотя на практике этот срок обычно короче - права можно получить уже в день обращения.
Среди часто задаваемых вопросов - возможность сдачи экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач. Такая опция доступна, но в правах будет стоять соответствующая отметка, ограничивающая управление только транспортными средствами с «автоматом». Еще один важный момент - обязательность обучения в автошколе. Самоподготовка не допускается, даже если кандидат уверен в своих знаниях и навыках.
Как сообщает Autonews, в случае несогласия с решением инспектора кандидат имеет право подать апелляцию. Для этого необходимо обратиться к руководству экзаменационного подразделения с письменным заявлением. Жалобы рассматриваются в индивидуальном порядке, и при наличии веских оснований результат может быть пересмотрен.
Экзамен на права категории «В» - это последовательное испытание, где успех зависит от внимательности, знаний и умения сохранять спокойствие в стрессовой ситуации. Теория требует точных ответов на 20 вопросов за ограниченное время, а практика - уверенного владения автомобилем в условиях города. Ошибки фиксируются строго, но система допускает возможность исправления и повторной попытки. Такой подход, по мнению экспертов, способствует формированию более ответственных и подготовленных водителей.
