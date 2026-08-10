Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

10 августа 2026, 12:29

EL MOTO Panigale S: электромотоцикл до 135 км/ч без прав и регистрации

EL MOTO Panigale S: электромотоцикл до 135 км/ч без прав и регистрации

Электро-Дукати без прав: EL MOTO Panigale S — 135 км/ч, 180 км хода и цена 340 000 рублей

EL MOTO Panigale S: электромотоцикл до 135 км/ч без прав и регистрации

EL MOTO Panigale S - электромотоцикл с внешностью Ducati Panigale, который не требует прав категории А и регистрации. Модель выделяется запасом хода до 180 км, максимальной скоростью 135 км/ч и простым обслуживанием. Это актуально для тех, кто ищет быстрый и легальный транспорт для города.

EL MOTO Panigale S - электромотоцикл с внешностью Ducati Panigale, который не требует прав категории А и регистрации. Модель выделяется запасом хода до 180 км, максимальной скоростью 135 км/ч и простым обслуживанием. Это актуально для тех, кто ищет быстрый и легальный транспорт для города.

EL MOTO Panigale S - это электромотоцикл, который сразу привлекает внимание внешностью в стиле Ducati Panigale, но при этом остается в легком классе и не требует водительских прав категории А. Для многих это становится решающим фактором: модель позволяет разгоняться до 135 км/ч, а реальный запас хода достигает 180 км в зависимости от выбранной батареи. Такой подход делает Panigale S интересным вариантом для городских маршрутов и пригородных поездок.

В отличие от большинства легких электромотоциклов, Panigale S предлагает не только узнаваемый дизайн, но и стабильность на высоких скоростях, что обычно недоступно в этом сегменте. Мотоцикл оснащен центральным мотором QS с номинальной мощностью 3 кВт, но способен выдерживать до 20 кВт, что обеспечивает запас прочности и надежность. Управление максимально упрощено: ручка газа и тормоза, без сцепления и коробки передач, а обслуживание сводится к уходу за цепью и тормозными колодками.

Регистрации в ГИБДД модель не требует, а ездить можно с любой открытой категорией, поскольку категория М присваивается автоматически. Батарея емкостью от 80 до 120 Ач позволяет выбрать оптимальный вариант под свои задачи: для города достаточно 60-80 Ач, для дальних поездок - 100-120 Ач. Время зарядки составляет от 3 до 6 часов, а вес батареи - от 22 до 38 кг.

Panigale S подойдет тем, кто ценит динамику легкого класса, но хочет получить внешний вид и эргономику более серьезных моделей серии VS. Это также хороший вариант для тех, кто планирует в будущем пересесть на более мощный VS001 и хочет привыкнуть к посадке и управлению. Для сравнения, стандартная Panigale - это более компактная и доступная версия с тем же дизайном, а VS001 - полноценный флагман с ременным приводом и мощностью до 15 кВт.

В сегменте легких электромотоциклов конкуренция растет, и Panigale S выделяется сочетанием характеристик. Для сравнения, на рынке уже есть модели, которые предлагают интересные решения для городской мобильности, например, Ural Neo 500 с китайским мотором, но Panigale S делает акцент на скорости и узнаваемом дизайне.

Технические характеристики включают телескопическую или перевернутую вилку, стальную трубчатую раму, цепной привод, тормоза с ABS и дисками Brembo (аналог), а также шины от RODEUS, TIMSUN или KingTYRE. Высота сиденья - 730 мм, колесная база - 1440 мм, клиренс - 140 мм. Итоговая цена составляет 340 000 рублей, а срок поставки - 6 недель.

Panigale S может стать оптимальным выбором для тех, кто ищет быстрый, стильный и легальный электромотоцикл для города. Судя по представленным данным, модель сочетает в себе простоту эксплуатации, современный дизайн и возможность легального использования без лишних формальностей. Это особенно важно в условиях, когда спрос на доступные и быстрые электромотоциклы в России продолжает расти.

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