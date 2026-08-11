EL MOTO TE-01: электромотоцикл для всех дорог — без прав «А», регистрации и лишних трат

11 августа 2026, 11:06
EL MOTO TE-01: электромотоцикл 3 кВт с запасом хода до 180 км и скоростью 135 км/ч
EL MOTO TE-01: электромотоцикл 3 кВт с запасом хода до 180 км и скоростью 135 км/ч
EL MOTO TE-01 - универсальный электромотоцикл с прямой посадкой, клиренсом для бездорожья и резиной 50/50. Модель не требует категории А и регистрации, что делает ее особенно актуальной для российских условий и начинающих райдеров.
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