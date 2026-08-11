Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

11 августа 2026, 11:06

EL MOTO TE-01: электромотоцикл 3 кВт с запасом хода до 180 км и скоростью 135 км/ч

EL MOTO TE-01: электромотоцикл 3 кВт с запасом хода до 180 км и скоростью 135 км/ч

EL MOTO TE-01: электромотоцикл для всех дорог — без прав «А», регистрации и лишних трат

EL MOTO TE-01: электромотоцикл 3 кВт с запасом хода до 180 км и скоростью 135 км/ч

EL MOTO TE-01 - универсальный электромотоцикл с прямой посадкой, клиренсом для бездорожья и резиной 50/50. Модель не требует категории А и регистрации, что делает ее особенно актуальной для российских условий и начинающих райдеров.

EL MOTO TE-01 - универсальный электромотоцикл с прямой посадкой, клиренсом для бездорожья и резиной 50/50. Модель не требует категории А и регистрации, что делает ее особенно актуальной для российских условий и начинающих райдеров.

EL MOTO TE-01 — это электромотоцикл, который выделяется на фоне контрастного сочетания универсальности и простоты эксплуатации. Высокая посадка (820 мм), прямая стритфайтерная поза и резина TIMSUN ALLROAD 50/50 позволяют уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на грунтовых дорогах. Это модель для тех, кто рассчитывает на технику, ищет практичный транспорт для города, работы и просёлочных дорог.

TE-01 оснащён цепным приводом и стальной трубчатой рамой, что обеспечивает надёжность и простоту обслуживания. Батарея ёмкостью от 60 до 120 Ач даёт запас хода от 80 до 180 км, а максимальная скорость достигает 135 км/ч по GPS. Для многих пользователей важным преимуществом станет отсутствие необходимости в категории «А» и регистрации в ГИБДД — достаточно любой открытой категории, а «М» открывается автоматически.

В комплектации TE-01 идёт резина 50/50, что редкость для электромотоциклов такого класса. Такой подход делает модель особенно привлекательной для тех, кто часто ездит по смешанным покрытиям. Высокий клиренс и посадка позволяют уверенно преодолевать неровности и лёгкое бездорожье.

Для тех, кто выбирает между TE-01 и более мощным VS002, стоит учитывать: TE-01 легче, доступнее и не требует водительских прав категории «А». Внешне оба электробайка похожи, но TE-01 — это лёгкий класс с мощностью 3 кВт, цепным приводом и максимальной скоростью 135 км/ч. VS002 — тяжёлый класс, 15 кВт, ременной привод, водяное охлаждение и скорость до 165 км/ч. Для новичков и тех, кто ценит простоту, TE-01 выглядит более разумным выбором.

В обслуживании TE-01 максимально прост: нет необходимости переключать передачи — достаточно газа и тормоза. Электромотор не требует сложного охлаждения, а из регулярного обслуживания — только цепь и тормозные колодки. Контроллер FarDriver и мотор QS с запасом мощности до 20 кВт обеспечивают надёжную работу. Для желающих получить бо́льшую производительность или спортивную посадку доступны другие модели на той же платформе.

Вопросы, которые часто задают потенциальные покупатели, касаются проходимости по грунтовым дорогам и роста райдера. TE-01 рассчитан на рост от 175 см благодаря высоте сиденья 820 мм. Для более низких райдеров производитель предлагает альтернативы с посадкой меньшей высоты. Модель не является полноценным эндуро, но для дачных дорог и просёлков подходит отлично.

Технические особенности TE-01 включают спортивные клипоны, TFT-дисплей, разгон до 100 км/ч за 6–7 секунд, воздушное охлаждение, батарею CATL с интеллектуальной BMS, алюминиевый маятник, перевёрнутую вилку и усиленные диски. Тормозная система с аналогами Brembo, а также наличие ABS или CBS обеспечивают уверенное торможение.

В целом, TE-01 — это электромотоцикл для тех, кто ценит свободу передвижения, простоту обслуживания и не хочет переплачивать за избыточную мощность. Модель может заинтересовать как новичков, так и опытных райдеров, благодаря универсальности и простоте эксплуатации. Важно помнить, что электромотоциклы требуют внимательного отношения к зарядке и обслуживанию, а также соблюдения правил дорожного движения.

Интерес к электромотоциклам в России растёт, и TE-01 может стать одним из драйверов этого сегмента. Как отмечают эксперты, универсальность и отсутствие необходимости в регистрации делают модель особенно привлекательной в наших условиях. Кстати, интерес к электротранспорту стабилизируется, и появляются новые решения для традиционных условий эксплуатации с выходом Segway Max G3 Plus с увеличенным запасом хода .

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