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Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 13:47

EL MOTO TE-01: электромотоцикл без регистрации с запасом хода до 180 км и скоростью 135 км/ч

EL MOTO TE-01: электромотоцикл без регистрации с запасом хода до 180 км и скоростью 135 км/ч

EL MOTO TE-01: электромотоцикл для всех дорог — без прав «А», регистрации и лишних трат

EL MOTO TE-01: электромотоцикл без регистрации с запасом хода до 180 км и скоростью 135 км/ч

Электромотоцикл EL MOTO TE-01 выделяется отсутствием необходимости регистрации и категории А, высоким клиренсом и простотой обслуживания. Модель может заинтересовать как новичков, так и опытных райдеров, особенно в условиях российских дорог.

Электромотоцикл EL MOTO TE-01 выделяется отсутствием необходимости регистрации и категории А, высоким клиренсом и простотой обслуживания. Модель может заинтересовать как новичков, так и опытных райдеров, особенно в условиях российских дорог.

EL MOTO TE-01 сразу привлекает внимание сочетанием практичности и доступности. В условиях российских дорог и действующих правил этот электромотоцикл становится особенно актуальным: для управления не требуется категория «А», а регистрация в ГИБДД не нужна. Это открывает новые возможности для тех, кто ищет транспорт для города, работы или ежедневных поездок, но не хочет сталкиваться с бюрократией.

TE-01 отличается прямой посадкой, высоким клиренсом и универсальной резиной 50/50, что позволяет уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на грунтовке. Высота сиденья — 820 мм — рассчитана на райдеров от 175 см, но производитель предусмотрел альтернативные варианты для более низких пользователей. Хотя модель не позиционируется как полноценный эндуро, для просёлочных и дачных дорог она подходит отлично.

Техническая часть заслуживает отдельного внимания: электродвигатель мощностью 3 кВт, цепной привод, стальная трубчатая рама и аккумулятор ёмкостью от 60 до 120 А·ч обеспечивают запас хода от 80 до 180 км. Максимальная скорость по GPS — 135 км/ч. В комплектацию входит резина TIMSUN ALLROAD 50/50, что редко встречается среди электромотоциклов этого класса.

Управление максимально простое: нет передач, только газ и тормоз. Обслуживание сводится к уходу за цепью и тормозными колодками. Для тех, кто выбирает между TE-01 и более мощным VS002, важно знать: TE-01 легче, дешевле и не требует водительских прав категории «А». VS002 — это уже тяжёлый класс с мощностью 15 кВт, ремённым приводом, водяным охлаждением и скоростью до 165 км/ч. Внешне байки похожи, но TE-01 — выбор для тех, кто ценит простоту и не гонится за избыточной мощностью.

В оснащении TE-01 — спортивные клипоны, TFT-дисплей, разгон до 100 км/ч за 6–7 секунд, воздушное охлаждение, аккумулятор CATL с интеллектуальной BMS, алюминиевый маятник, перевёрнутая вилка и усиленные диски. Тормозная система с аналогами Brembo, а также ABS или CBS обеспечивают уверенное торможение. Контроллер FarDriver и мотор QS с запасом мощности до 20 кВт гарантируют надёжную работу.

Электромотоциклы требуют внимательного отношения к зарядке и обслуживанию, а также соблюдения ПДД. TE-01 может заинтересовать как новичков, так и опытных райдеров благодаря универсальности и простоте эксплуатации. Отсутствие необходимости регистрации и категории «А» делает модель особенно привлекательной для российских условий.

TE-01 может стать драйвером рынка доступных электромотоциклов в России. Важно помнить, что эксплуатация электротранспорта требует соблюдения правил безопасности и регулярного обслуживания. Для многих пользователей именно сочетание простоты, универсальности и отсутствия лишних формальностей становится решающим фактором при выборе такого транспорта.

Интерес к электромотоциклам в России стабильно растёт, что подтверждается спросом и на другие модели. Например, популярность электроскутеров, рассчитанных на сложные климатические условия, также набирает обороты — как видно на примере Heybike Titan с двумя аккумуляторами

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