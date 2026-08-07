Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 03:00

EL MOTO VS001: электромотоцикл с запасом хода до 240 км и водяным охлаждением

EL MOTO VS001: электромотоцикл с запасом хода до 240 км и водяным охлаждением

EL MOTO VS001: Спортивный характер Ducati, экономия бензина и запас хода 240 км — разбираем главный электрохит сезона

EL MOTO VS001: электромотоцикл с запасом хода до 240 км и водяным охлаждением

Флагманский электромотоцикл EL MOTO VS001 сочетает мощность 15 кВт, ременной привод и водяное охлаждение. Модель выделяется на фоне конкурентов благодаря большому запасу хода и минимальным требованиям к обслуживанию, что особенно актуально для российских дорог.

Флагманский электромотоцикл EL MOTO VS001 сочетает мощность 15 кВт, ременной привод и водяное охлаждение. Модель выделяется на фоне конкурентов благодаря большому запасу хода и минимальным требованиям к обслуживанию, что особенно актуально для российских дорог.

EL MOTO VS001 — заметная инновация на рынке электротранспорта, которая сразу привлекла внимание сочетанием скорости, технологичности и практичности. В условиях растущего интереса к экологическим решениям, модель выглядит как ответ на запросы тех, кто ищет надежный и современный транспорт для города и дальних маршрутов.

Дизайн и силовая установка

Дизайн VS001 вдохновлен спортивными мотоциклами Ducati Panigale: плавные линии, узнаваемый силуэт и посадка, рассчитанная на динамичную езду. Электродвигатель мощностью 15 кВт работает в паре с системой водяного охлаждения, что обеспечивает сохранение стабильной производительности даже при длительных нагрузках. Ременной привод DAYCO практически не требует обслуживания и обеспечивает тихую работу, что выгодно отличает VS001 от моделей с цепным приводом.

Аккумулятор и запас хода

Батарея CATL NCM на 96 В доступна в двух вариантах - на 120 и 132 Ач. Это позволяет проехать на одном заряде от 120 до 240 км, что улучшает возможности использования электромотоцикла не только в городе, но и на трассе. Зарядка возможна как от подключения к розетке на 220В, так и через разъем Type 2 на общественных станциях.

Эксплуатация и управление

Мотор 1309SF с жидкостным охлаждением гарантирует отсутствие перегрева даже при интенсивной эксплуатации. Управление реализовано максимально просто: одна ручка газа и отсутствие коробки передач — это снижает порог адаптации для новичков. Важный плюс — минимальное обслуживание: достаточно следить за состоянием тормозов, что экономит время и деньги владельца.

Динамические характеристики

Технические характеристики VS001 включают ограничение максимальной скорости на уровне 165 км/ч, разгон до 50 км/ч за 1,9 секунды и до 100 км/ч за 5,35 секунды. Такой набор параметров позволяет рассматривать модель как альтернативу не только бензиновым мотоциклам, но и некоторым видам городского транспорта, особенно с учетом ужесточения экологических требований и роста стоимости содержания традиционных байков.

Позиционирование на рынке

EL MOTO VS001 может стать обоснованным тех, кто ценит надежность, простоту эксплуатации и достойный запас хода. Важно отметить, что электромотоциклы с водяным охлаждением и ременным приводом пока остаются редкостью на российском рынке, а значит, у VS001 есть шанс задать новый стандарт в своем сегменте. 

Конкуренты в сегменте

В сегменте традиционных электромотоциклов, VS001 конкурирует с такими моделями, как Minako U2 PRO, которая ориентирована на перевозку грузов, но уступает в запасе хода и динамике. Для сравнения, скутер Metro M6 Empower также рассчитан на город, но предлагает меньший запас хода и иной принцип использования — подробнее о нем можно узнать в других материалах о перспективах Metro M6 Empower для обычных ситуаций .

Упомянутые модели: Ducati 1199 Panigale
Упомянутые марки: Ducati
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