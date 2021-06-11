Элджея будут судить «по всей строгости закона»: суд назначил дату
Во время церемонии вручения музыкальной награды ведущая села на колени Алексею Узенюку и между ними состоялся такой диалог:
— Признавайся, как это ездить без прав?
— Отлично, я с правами, смитри. (Демонстрирует документ).
— То есть получается это фэйк?
— неприличный жест Элджея в камеру.
— Это всё ради трека?
— А я не скажу.
110KM.RU ранее писал об инцеденте с Узенюком. В конце мая полицейские попытались остановили «БМВ» музыканта на проспекте маршала Жукова. Молодой человек проигнорировал требования полиции, после чего за ним была организована погоня. После того, как играть в догонялки рэперу надоело, он остановил автомобиль. Молодой человек отказался проходить медицинское освидетельствование, но признался полицейским, что был пьян.
На Алексея Узенюка по факту нарушения было заведено административное дело, слушание которого назначено на 23 июня.
Позже Элджей выпустил клип под названием «Первая полоса», где рассказал, что произошедшее всего лишь пиар кампания, пишет Telegram-канал Baza. Но дело реальное, Узенюку грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет.
Столичный центр организации дорожного движения заявил о подготовке обращения в прокуратуру и ГУ МВД по этому инциденту. Ведомство выступило за наказание «по всей строгости закона» для музыканта.
«Мы считаем, что водитель, несмотря на его “звездный” статус, должен быть наказан по всей строгости закона [... ]. Такие вещи недопустимы на дорогах города — это должен осознавать каждый, и особенно те, которые взяли на себя ответственность перед большим количеством подписчиков в своих социальных сетях», — было сказано в сообщении ведомства.
Крайне сомнительно, чтобы ГУ МВД участвовало в пиар кампании рэпера. Отказ от медосвидетельствования приравнивается к признанию водителя пьяным (ст. 12.26 КоАП РФ). В такой ситуации доказательство невиновности после этого маловероятно. При лишении прав за вождение авто в нетрезвом виде документы положено сдать через 3 рабочих дня после судебного решения, возможно поэтому в кармане Узенюка оказалось водительское удостоверение.
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