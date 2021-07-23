Электрические Fisker приедут в Европу в 2022 году. Количество предзаказов впечатляет
Первый Brand Experience компании должен открыться в Лос-Анджелесе в первой половине 2022 года, за ним последуют недавно анонсированные европейские штаб-квартиры в Мюнхене. Во второй половине того же 2022 года будут функционировать, по крайней мере, 4 центра - в Лондоне, Нью-Йорке, Майами и Копенгагене.
По словам главы компании Хенрика Фискера, это предоставит потенциальным клиентам возможность увидеть и испытать автомобили, а также пообщаться с экспертами по продукту на сайте.
«До начала производства модели Fisker Ocean остается менее 500 дней, при этом мы одновременно фокусируемся на работе с другим нашим проектом - Customer Journey», - заявил г-н Фискер. - Наши центры Brand Experience будут основной физической точкой взаимодействия для большинства потенциальных клиентов. Глобальные планы компании по их развертыванию сосредоточены в тех регионах, где мы видим повышенный спрос на электромобили, и там, где мы можем удовлетворить потребности наибольшего количества клиентов, забронировавших наши электрокары».
Производство Fisker Ocean на заводе Magna в Граце планируется начать 17 ноября 2022 года. А производственную версию электрического внедорожника должны показать в ноябре 2021-го. По данным компании, на автомобиль уже подано 62 000 заказов, причем внесен первоначальный взнос. Буквально несколько дней назад британский сервис подписки на электромобили On подписал соглашение с Fisker о поставке 700 Fisker Ocean в 2023 году. В прошлом году датская компания Viggo также заказала 300 электрокаров.
В США Fisker Ocean будет запущен по цене 37 499 долларов. Для Германии Fisker объявил цену «менее 32 000 евро, включая налоги и субсидии, связанные с EV».
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