15 июня 2018, 09:12

Электрические Kia Soul вытеснили из Европы бензиновые версии

Компания Kia выводит с европейского рынка бензиновые версии Soul. Их выпуск для Европы уже прекращен, дилеры распродают последние экземпляры со складов. Теперь европейским покупателям предложат только Soul с полностью электрической силовой установкой.
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Электрические Kia Soul вытеснили из Европы бензиновые версии KIA Soul
KIA Soul GT 1.6 AMT
1.6 л, 204 л.с
Роботизированная 7
0-100 - 7.8 с, 200 км/ч
4140 x 1800 x 1615 мм
передний
АИ-95, 6.9 л на 100 км
1 369 900 руб
Все характеристики
За весь прошлый год продажи Kia Soul в Европе составили 12 100 экземпляров, из них 5 400 были электрическими версиями модели. Корейский автопроизводитель решил проявить дальновидность и полностью вывести бензиновые версии с европейского рынка.

Наибольшей популярностью электрическая Kia Soul пользуется в Германии. В 2017 году здесь было продано более половины всех электрокаров – 3 000 штук. Однако, некоторые эксперты подозревают, что большая их часть была сразу же экспортирована в Норвегию под видом подержанных машин. Это связано с тонкостями экологического законодательства. В любом случае, тенденция сохраняется и в нынешнем году. За первые пять месяцев 2018 года в Германии было реализовано 1 900 электрических Soul.

В салонах российских дилеров Kia Soul доступна исключительно в бензиновой модификации по цене от 776 910 рублей с учетом всех скидок и акций. Стандартная цена составляет 916 900 рублей. Моторная гамма яркого городского кроссовера состоит из четырех бензиновых агрегатов: трех «атмосферников» 1,6 литра (124 и 132 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.), а также одного 1,6-литрового турбомотора мощностью 204 л.с. для версии Soul GT.

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Электрические Kia Soul вытеснили из Европы бензиновые версии
{{params_57335}}За весь прошлый год продажи Kia Soul в Европе составили 12 100 экземпляров, из них 5 400 были электрическими версиями модели. Корейский автопроизводитель решил проявить дальновидность и полностью вывести бензиновые версии с европейского рынка.Наибольшей популярностью электрическая Kia Soul пользуется в Германии. В 2017 году здесь было продано более половины всех электрокаров – 3 000 штук. Однако, некоторые эксперты подозревают, что большая их часть была сразу же экспортирована в Норвегию под видом подержанных машин. Это связано с тонкостями экологического законодательства. В любом случае, тенденция сохраняется и в нынешнем году. За первые пять месяцев 2018 года в Германии было реализовано 1 900 электрических Soul.В салонах российских дилеров Kia Soul доступна исключительно в бензиновой модификации по цене от 776 910 рублей с учетом всех скидок и акций. Стандартная цена составляет 916 900 рублей. Моторная гамма яркого городского кроссовера состоит из четырех бензиновых агрегатов: трех «атмосферников» 1,6 литра (124 и 132 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.), а также одного 1,6-литрового турбомотора мощностью 204 л.с. для версии Soul GT.
2018-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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