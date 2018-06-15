15 июня 2018, 09:12
Электрические Kia Soul вытеснили из Европы бензиновые версии
Компания Kia выводит с европейского рынка бензиновые версии Soul. Их выпуск для Европы уже прекращен, дилеры распродают последние экземпляры со складов. Теперь европейским покупателям предложат только Soul с полностью электрической силовой установкой.
|KIA Soul GT 1.6 AMT
|1.6 л, 204 л.с
|Роботизированная 7
|0-100 - 7.8 с, 200 км/ч
|4140 x 1800 x 1615 мм
|передний
|АИ-95, 6.9 л на 100 км
|1 369 900 руб
|Все характеристики
Наибольшей популярностью электрическая Kia Soul пользуется в Германии. В 2017 году здесь было продано более половины всех электрокаров – 3 000 штук. Однако, некоторые эксперты подозревают, что большая их часть была сразу же экспортирована в Норвегию под видом подержанных машин. Это связано с тонкостями экологического законодательства. В любом случае, тенденция сохраняется и в нынешнем году. За первые пять месяцев 2018 года в Германии было реализовано 1 900 электрических Soul.
В салонах российских дилеров Kia Soul доступна исключительно в бензиновой модификации по цене от 776 910 рублей с учетом всех скидок и акций. Стандартная цена составляет 916 900 рублей. Моторная гамма яркого городского кроссовера состоит из четырех бензиновых агрегатов: трех «атмосферников» 1,6 литра (124 и 132 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.), а также одного 1,6-литрового турбомотора мощностью 204 л.с. для версии Soul GT.
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