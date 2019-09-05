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5 сентября 2019, 12:01

Электрические Smart EQ ForTwo и EQ ForFour получили косметические изменения

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Фото: Smart
Компания Smart попрощалась с двигателями внутреннего сгорания, чтобы полностью сосредоточиться на электромобилях. На Франкфуртский автосалон привезут обновленные электрические модели EQ ForTwo и EQ ForFour.
Электрические Smart EQ ForTwo и EQ ForFour получили косметические изменения

Фото: Smart

Электрические Smart EQ ForTwo и EQ ForFour получили косметические изменения

Фото: Smart

Электрические Smart EQ ForTwo и EQ ForFour получили косметические изменения

Фото: Smart

Электрические Smart EQ ForTwo и EQ ForFour получили косметические изменения

Фото: Smart

Электрические Smart EQ ForTwo и EQ ForFour получили косметические изменения

Фото: Smart

Электрические Smart EQ ForTwo и EQ ForFour получили косметические изменения

Фото: Smart

Электрические Smart EQ ForTwo и EQ ForFour получили косметические изменения

Фото: Smart

Электрические Smart EQ ForTwo и EQ ForFour получили косметические изменения

Фото: Smart

Электрические Smart EQ ForTwo и EQ ForFour получили косметические изменения

Фото: Smart

Электрические Smart EQ ForTwo и EQ ForFour получили косметические изменения
Электрические Smart EQ ForTwo и EQ ForFour получили косметические изменения
Электрические Smart EQ ForTwo и EQ ForFour получили косметические изменения
Электрические Smart EQ ForTwo и EQ ForFour получили косметические изменения
Электрические Smart EQ ForTwo и EQ ForFour получили косметические изменения
Электрические Smart EQ ForTwo и EQ ForFour получили косметические изменения
Электрические Smart EQ ForTwo и EQ ForFour получили косметические изменения
Электрические Smart EQ ForTwo и EQ ForFour получили косметические изменения
Электрические Smart EQ ForTwo и EQ ForFour получили косметические изменения
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Рестайлинговые Smart EQ ForTwo и EQ ForFour созданы под влиянием концепт-каров Forease и Forease+, представленных в 2018 и 2019 годах соответственно. «Малыши» обзавелись новой светодиодной оптикой и видоизмененной фальш-решеткой радиатора. Шильдик Smart переехал с решетки выше на капот. Задние фонари отличаются уникальным четырехсекционным дизайном.

В цветовой гамме появились новые оттенки: белый Ice White и голубоватый Steel Blue. Освежить внешность можно при помощи ярких акцентов карминово-красного или золотисто-бежевого цветов. Кроме того, впервые отличить двухместный «Смарт» от четырехместного можно будет не только, пересчитав двери. Противотуманные фонари EQ ForTwo встроены в передний бампер, тогда как у EQ ForFour они интегрированы в радиаторную решетку. 

В салоне электрокаров появилась обновленная центральная консоль с большим закрывающимся отсеком для хранения, расположенным перед селектором коробки передач. Туда поместится любой смартфон или пара стаканов с кофе. Модернизированная система обзавелась 8-дюймовым экраном и обновленным пользовательским интерфейсом.

Силовая установка осталась прежней. Автомобили оснащаются 82-сильными электромоторами (160 Нм) и литий-ионными батареями емкостью 17,6 кВт-ч. Разгон с места до «сотни» занимает 11,6 секунды у ForTwo, 11,9 секунды у ForTwo Cabrio и 12,7 секунды у ForFour. Максимальная скорость у всех троих ограничена на отметке 130 км/ч. Запас хода без подзарядки достигает 159 километров по оптимистичному циклу NEDC. В реальной жизни он может оказаться в 1,5 раза меньше, но этого вполне достаточно для ежедневных поездок по городу. От бытовой розетки восполнить заряд аккумуляторов можно за 3,5 часа, а от штатного зарядного устройства мощностью 22 кВт – от 10% до 80% менее, чем за 40 минут.

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Отзывы по теме
Форум Smart For Four
Где купить порог левый и заднюю дверь???? 89609349777
Маргарита
Форум Smart ForTwo
Для города смарт очень даже удобен. Когда я была в Италии в Милане, там хватает этих смартов, да и вообще, люди там предпочитают маленькие авто. И с парковкой удобнее, и налоги на него меньше. У нас в городе одно время было только 2 смарта таких, но вот уже года три их не вижу, наверное продали. В местах ...
Лада
Со скромным аппетитом: 5 самых экономичных автомобилей
Поверхностная статейка. Автор - лентяй. Есть десяток серийных и недорогих авто с расходом от 3.2 до 4.6 л/ 100км. А Приус, вообще не в тему! Про гибриды можно отдельную статью сделать, это интереснее и объемнее получится. Короче, статья на сделана на "отмаз". Автора "на мыло"
Михаил Присмотров
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Электрические Smart EQ ForTwo и EQ ForFour получили косметические изменения
{{material_126122}}Рестайлинговые Smart EQ ForTwo и EQ ForFour созданы под влиянием концепт-каров Forease и Forease+, представленных в 2018 и 2019 годах соответственно. «Малыши» обзавелись новой светодиодной оптикой и видоизмененной фальш-решеткой радиатора. Шильдик Smart переехал с решетки выше на капот. Задние фонари отличаются уникальным четырехсекционным дизайном.В цветовой гамме появились новые оттенки: белый Ice White и голубоватый Steel Blue. Освежить внешность можно при помощи ярких акцентов карминово-красного или золотисто-бежевого цветов. Кроме того, впервые отличить двухместный «Смарт» от четырехместного можно будет не только, пересчитав двери. Противотуманные фонари EQ ForTwo встроены в передний бампер, тогда как у EQ ForFour они интегрированы в радиаторную решетку. В салоне электрокаров появилась обновленная центральная консоль с большим закрывающимся отсеком для хранения, расположенным перед селектором коробки передач. Туда поместится любой смартфон или пара стаканов с кофе. Модернизированная система обзавелась 8-дюймовым экраном и обновленным пользовательским интерфейсом.Силовая установка осталась прежней. Автомобили оснащаются 82-сильными электромоторами (160 Нм) и литий-ионными батареями емкостью 17,6 кВт-ч. Разгон с места до «сотни» занимает 11,6 секунды у ForTwo, 11,9 секунды у ForTwo Cabrio и 12,7 секунды у ForFour. Максимальная скорость у всех троих ограничена на отметке 130 км/ч. Запас хода без подзарядки достигает 159 километров по оптимистичному циклу NEDC. В реальной жизни он может оказаться в 1,5 раза меньше, но этого вполне достаточно для ежедневных поездок по городу. От бытовой розетки восполнить заряд аккумуляторов можно за 3,5 часа, а от штатного зарядного устройства мощностью 22 кВт – от 10% до 80% менее, чем за 40 минут.
2019-09-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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