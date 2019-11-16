Электрические Tesla смогут заряжаться в Израиле
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Фото: Tesla
О таком развитии событий местная пресса судачит еще с начала года. Как известно, г-н Маск не приемлет принятую во всем мире дилерскую схему работы, а занимается бизнесом, что называется, напрямую. За минувшие годы предпринимались различные усилия наладить экспорт электроавтомобилей Tesla в землю Обетованную путем организации дилерской сети, однако «Маск со товарищи» не давали возможным проектам «зеленого света».
При этом израильские СМИ пишут, что станции быстрой зарядки аккумуляторов для современных электромобилей все же начали возводить (в 2019-м). Машины на чистой тяге в Израиле облагаются пониженным 10-процентным налогом, при этом с января 2020 года дышать станет тяжелее покупателям и владельцам дорогих автомобилей, так как для них планируется повышение налогового бремени.
Социологи Globes прогнозируют, что наиболее доступные (если таково определение для марки в принципе возможно) модели Tesla будут стоить что-то в районе 200 — 250 тыс. шекелей (3 068 000 – 4 590 000 рублей).
«Американцам» разрешили…
А тем временем Министерство транспорта Израиля выпустило на этой неделе постановление, которым отрывается рынок импорта для автомобилей американского производства. Специалисты говорят, что уже в ближайшей перспективе структура автомобильного рынка в стране может претерпеть существенные изменения, включая ценовую политику. До сих пор технические стандарты автоимпорта автомобилей были европейскими.
Отныне появилась возможность массового ввоза моделей, произведенных для заокеанского рынка. Речь идет о широко распространенных в Израиле неамериканских марках типа Toyota, Honda или Nissan, нацеленных исключительно на реализацию в США, а также о премиальном бренде Acura, который имеет собственные производственные мощности в Северной Америке и Канаде. Известно, что автомобили made in USA располагают рядом стандартов, не принятых в Старом свете.
К примеру, головные фары в Европе изначально направлены чутка вбок, дабы не ослеплять встречный транспорт, а в Соединенных Штатах световой поток бьет исключительно прямо. В частности, и по этой самой причине американским автомобилям до сих запрещен ввоз на израильский наш рынок.
И вот теперь, похоже, правила автоимпорта корректируются в сторону либерализации. Эксперты считают, что более доступные, нежели в ЕС, заокеанские машины составят сильную конкуренцию европейским, японским и корейским визави.
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