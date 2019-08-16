16 августа 2019, 15:47
Электрический Audi e-tron получил высший балл за безопасность
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Эксперты американского Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) испытали электрический кроссовер Audi e-tron. По результатам краш-тестов электромобиль заслужил высшую оценку - Top Safety Pick +.
Краш-тест Audi e-tron
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Кроссовер Audi e-tron показал исключительную ударопрочность в краш-тестах. Оценки были высокими во всех испытаниях, включая одно из самых суровых на сегодняшний день - смещенный фронтальный удар о несминаемый барьер с 25-процентным перекрытием. Прочность крыши и кузова при боковом ударе также не вызвала сомнений. Audi e-tron стал первым электрокаром, заслужившим высшую награду Top Safety Pick +. Ранее IIHS тестировала Tesla Model S и Chevrolet Bolt EV, но они удостоились лишь Top Safety Pick, без «плюса».
В мае 2019 года безопасность Audi e-tron оценили эксперты Euro NCAP. Кроссовер получил максимальные пять звезд. За безопасность водителя и пассажиров поставили 91%. Была отмечена недостаточная защита грудной клетки водителя в тесте, имитирующем столкновение со столбом. Безопасность детей оценили на 85%, пешеходов – на 71%. Из-за недостатков в работе системы контроля максимальной скорости, балл за активную безопасность снизили до 76%.
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Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
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Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
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