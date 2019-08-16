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16 августа 2019, 15:47

Электрический Audi e-tron получил высший балл за безопасность

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Эксперты американского Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) испытали электрический кроссовер Audi e-tron. По результатам краш-тестов электромобиль заслужил высшую оценку - Top Safety Pick +.
Электрический Audi e tron получил высший балл за безопасность

Краш-тест Audi e-tron

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Высшая награда Top Safety Pick + присваивается моделям, которые не только продемонстрировали хорошие результаты во всех шести сценариях краш-тестов, но и получили высокие оценки за работу головной оптики и электронной системы предотвращения фронтальных столкновений.

Кроссовер Audi e-tron показал исключительную ударопрочность в краш-тестах. Оценки были высокими во всех испытаниях, включая одно из самых суровых на сегодняшний день - смещенный фронтальный удар о несминаемый барьер с 25-процентным перекрытием. Прочность крыши и кузова при боковом ударе также не вызвала сомнений. Audi e-tron стал первым электрокаром, заслужившим высшую награду Top Safety Pick +. Ранее IIHS тестировала Tesla Model S и Chevrolet Bolt EV, но они удостоились лишь Top Safety Pick, без «плюса».

В мае 2019 года безопасность Audi e-tron оценили эксперты Euro NCAP. Кроссовер получил максимальные пять звезд. За безопасность водителя и пассажиров поставили 91%. Была отмечена недостаточная защита грудной клетки водителя в тесте, имитирующем столкновение со столбом. Безопасность детей оценили на 85%, пешеходов – на 71%. Из-за недостатков в работе системы контроля максимальной скорости, балл за активную безопасность снизили до 76%.

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Отзывы по теме
Audi e-tron вскарабкался по горнолыжной трассе с 85-процентным уклоном
тетя, это страховочный лебедочный линь, который не использовался.
вася
Форум Audi A3
Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
Никита
Форум Audi A4
Цитата:| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. Цитата:| Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она ...
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Электрический Audi e-tron получил высший балл за безопасность
{{material_126579}}Высшая награда Top Safety Pick + присваивается моделям, которые не только продемонстрировали хорошие результаты во всех шести сценариях краш-тестов, но и получили высокие оценки за работу головной оптики и электронной системы предотвращения фронтальных столкновений.Кроссовер Audi e-tron показал исключительную ударопрочность в краш-тестах. Оценки были высокими во всех испытаниях, включая одно из самых суровых на сегодняшний день - смещенный фронтальный удар о несминаемый барьер с 25-процентным перекрытием. Прочность крыши и кузова при боковом ударе также не вызвала сомнений. Audi e-tron стал первым электрокаром, заслужившим высшую награду Top Safety Pick +. Ранее IIHS тестировала Tesla Model S и Chevrolet Bolt EV, но они удостоились лишь Top Safety Pick, без «плюса».В мае 2019 года безопасность Audi e-tron оценили эксперты Euro NCAP. Кроссовер получил максимальные пять звезд. За безопасность водителя и пассажиров поставили 91%. Была отмечена недостаточная защита грудной клетки водителя в тесте, имитирующем столкновение со столбом. Безопасность детей оценили на 85%, пешеходов – на 71%. Из-за недостатков в работе системы контроля максимальной скорости, балл за активную безопасность снизили до 76%.
2019-08-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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