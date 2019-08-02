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2 августа 2019, 00:38

Электрический Audi e-tron стал доступнее

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Компания Audi представила «младшую» модификацию электрического кроссовера e-tron. Автомобиль с индексом «50» оснащен менее мощным аккумулятором. Запаса хода должно хватить на 300 километров пути.
Электрический Audi e tron стал доступнее
Электрический Audi e tron стал доступнее
Электрический Audi e tron стал доступнее
Электрический Audi e tron стал доступнее
Электрический Audi e tron стал доступнее
Электрический Audi e tron стал доступнее
Электрический Audi e tron стал доступнее
Электрический Audi e tron стал доступнее
Электрический Audi e tron стал доступнее
Электрический Audi e tron стал доступнее
Электрический Audi e tron стал доступнее
Электрический Audi e tron стал доступнее
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Мировая премьера первого электрического кроссовера Audi прошла в сентябре 2018 года. Сначала в продажу поступила топовая версия Audi e-tron 55 quattro с аккумуляторной батареей емкостью 95 кВт-ч. На одной зарядке такой кроссовер может проезжать не менее 400 километров по современному циклу WLTP. Новая модификация Audi e-tron 50 quattro получила блок батарей суммарной емкостью 71 кВт-ч и дальностью хода порядка 300 километров. Кстати, благодаря более компактным батареям кроссовер оказался на 120 кг легче «пятьдесят пятой» версии.

Кроссовер начального уровня по-прежнему оснащается двумя электромоторами, но их пиковая мощность снижена с 408 до 312 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – с 560 до 540 Нм. На разгон с места до «сотни» e-tron 50 quattro тратит ровно 7 секунд (вместо 6). Его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 190 км/ч (у старшего кроссовера – 200 км/ч). Восполнить заряд аккумуляторов можно от 120-киловаттной станции на 80% за полчаса.

По словам представителей Audi, для повышения эффективности большую часть времени у e-tron 50 quattro работает только электромотор на задней оси, второй двигатель подключается исключительно по необходимости. В помощь водителю предусмотрен специальный электронный ассистент, который подскажет наиболее экономичный стиль вождения и проложит оптимальный маршрут в зависимости от дорожной обстановки. Производство Audi e-tron 50 quattro стартует в 2019 году. Цены обещают назвать чуть позже.


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Audi e-tron вскарабкался по горнолыжной трассе с 85-процентным уклоном
тетя, это страховочный лебедочный линь, который не использовался.
вася
Форум Audi A3
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Электрический Audi e-tron стал доступнее
{{material_124813}}Мировая премьера первого электрического кроссовера Audi прошла в сентябре 2018 года. Сначала в продажу поступила топовая версия Audi e-tron 55 quattro с аккумуляторной батареей емкостью 95 кВт-ч. На одной зарядке такой кроссовер может проезжать не менее 400 километров по современному циклу WLTP. Новая модификация Audi e-tron 50 quattro получила блок батарей суммарной емкостью 71 кВт-ч и дальностью хода порядка 300 километров. Кстати, благодаря более компактным батареям кроссовер оказался на 120 кг легче «пятьдесят пятой» версии.Кроссовер начального уровня по-прежнему оснащается двумя электромоторами, но их пиковая мощность снижена с 408 до 312 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – с 560 до 540 Нм. На разгон с места до «сотни» e-tron 50 quattro тратит ровно 7 секунд (вместо 6). Его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 190 км/ч (у старшего кроссовера – 200 км/ч). Восполнить заряд аккумуляторов можно от 120-киловаттной станции на 80% за полчаса.По словам представителей Audi, для повышения эффективности большую часть времени у e-tron 50 quattro работает только электромотор на задней оси, второй двигатель подключается исключительно по необходимости. В помощь водителю предусмотрен специальный электронный ассистент, который подскажет наиболее экономичный стиль вождения и проложит оптимальный маршрут в зависимости от дорожной обстановки. Производство Audi e-tron 50 quattro стартует в 2019 году. Цены обещают назвать чуть позже.
2019-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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