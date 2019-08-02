2 августа 2019, 00:38
Электрический Audi e-tron стал доступнее
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Компания Audi представила «младшую» модификацию электрического кроссовера e-tron. Автомобиль с индексом «50» оснащен менее мощным аккумулятором. Запаса хода должно хватить на 300 километров пути.
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Кроссовер начального уровня по-прежнему оснащается двумя электромоторами, но их пиковая мощность снижена с 408 до 312 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – с 560 до 540 Нм. На разгон с места до «сотни» e-tron 50 quattro тратит ровно 7 секунд (вместо 6). Его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 190 км/ч (у старшего кроссовера – 200 км/ч). Восполнить заряд аккумуляторов можно от 120-киловаттной станции на 80% за полчаса.
По словам представителей Audi, для повышения эффективности большую часть времени у e-tron 50 quattro работает только электромотор на задней оси, второй двигатель подключается исключительно по необходимости. В помощь водителю предусмотрен специальный электронный ассистент, который подскажет наиболее экономичный стиль вождения и проложит оптимальный маршрут в зависимости от дорожной обстановки. Производство Audi e-tron 50 quattro стартует в 2019 году. Цены обещают назвать чуть позже.
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Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
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Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
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