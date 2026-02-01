Как выглядит общественный транспорт в Китае: электробус с автономными функциями и современными системами безопасности

Китайский автобус DONGFENG EQ6580CTBEV: как выглядит городской транспорт в Поднебесной

DONGFENG EQ6580CTBEV - компактный электрический автобус с поддержкой автономного движения, рассчитанный на 10–19 пассажиров. Модель выделяется современными технологиями и акцентом на безопасность, что особенно актуально для города.

Появление на рынке нового электробуса DONGFENG EQ6580CTBEV — событие, способное изменить привычные представления о городском транспорте. В условиях, когда мегаполисы ищут решения для повышения экономичности и эффективности перевозок, подобные модели становятся не просто альтернативой, а необходимостью. Китайский производитель представил удачное сочетание компактности, технологичности и универсальности, которое сразу выделяет этот автобус среди конкурентов.

Фото: sahiyoomotors

При компактных габаритах (5800×2100×2850 мм) и колесной базе 4000 мм автобус сохраняет просторный салон высотой 2110 мм, что обеспечивает комфорт для пассажиров и делает его идеальным для маршрутов с переменной загрузкой. Вместимость до 19 человек и редкая для этого класса деталь — отдельная зона отдыха — подчеркивают ориентированность на удобство.

Технические характеристики впечатляют: литий-железо-фосфатная батарея емкостью 59,4 кВт·ч обеспечивает запас хода до 160 км, а электродвигатель мощностью 60 кВт (с пиковой 115 кВт) гарантирует уверенное ускорение. Подвеска, настроенная на сглаживание неровностей, особенно актуальна для российских дорог. Безопасность обеспечивается системой спутниковой навигации Beidou, камерами кругового обзора и системой мониторинга состояния водителя (DMS), которая предупреждает об усталости.

Для пассажиров создан современный комфорт за счет кондиционера, информационных и развлекательных экранов, портов USB и качественной аудиосистемы. Важно, что автобус построен на модульной платформе, готовой к интеграции автономного управления, что открывает перспективы для беспилотных перевозок будущего.

В целом, DONGFENG EQ6580CTBEV — это не просто электробус, а интеллектуальная платформа, отвечающая актуальным требованиям по экологичности, безопасности и комфорту. Такое решение становится ключевым для городов, стремящихся к устойчивому развитию транспорта.