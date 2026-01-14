Кемпер из Китая удивил возможностями — что внутри и как едет?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 января 2026, 15:55

Электрический автодом на трицикле с солнечными панелями и кондиционером Xiaomi

Электрический автодом на трицикле с солнечными панелями и кондиционером Xiaomi

Кемпер из Китая удивил возможностями — что внутри и как едет?

Электрический автодом на трицикле с солнечными панелями и кондиционером Xiaomi

В Китае появился необычный автодом на базе трицикла. Он оснащен электромотором и солнечными панелями. Внутри - холодильник, кондиционер Xiaomi и даже водонагреватель. Такой дом на колесах способен удивить даже опытных путешественников.

В Китае появился необычный автодом на базе трицикла. Он оснащен электромотором и солнечными панелями. Внутри - холодильник, кондиционер Xiaomi и даже водонагреватель. Такой дом на колесах способен удивить даже опытных путешественников.

Китайские инженеры создали компактный автодом-трицикл, ломающий стереотипы о кемперах. Он предназначен для одного-двух человек и сочетает полностью электрическую силовую установку с солнечными панелями, что обеспечивает высокую энергонезависимость.

Фото: ru.made-in-china.com

Несмотря на скромные габариты, внутри размещено всё для комфорта: холодильник, кондиционер, водонагреватель и мощный инвертор. Автономность питает литиевая батарея ёмкостью 200 Ач и солнечная панель на 1200 Вт, которой достаточно даже для работы климатической системы. Для движения используется электродвигатель мощностью 4000 Вт, а на случай недостатка солнца предусмотрен резервный генератор.

Фото: ru.made-in-china.com

Интерьер выполнен в минималистичном стиле с продуманной планировкой, объединяющей спальную зону, мини-кухню и зону отдыха. Конструкция обеспечивает хорошую тепло- и шумоизоляцию, а управление трициклом достаточно простое благодаря лёгкости и наличию ABS.

Этот проект отражает растущий спрос на мобильность и экологичность, предлагая философию жизни без привязки к коммуникациям. Возможно, в ближайшем будущем подобные решения перестанут быть экзотикой и войдут в повседневность.

Упомянутые марки: Xiaomi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Сяоми

Похожие материалы Сяоми

Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Уфа Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться