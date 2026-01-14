Кемпер из Китая удивил возможностями — что внутри и как едет?

14 января 2026, 15:55
Электрический автодом на трицикле с солнечными панелями и кондиционером Xiaomi
В Китае появился необычный автодом на базе трицикла. Он оснащен электромотором и солнечными панелями. Внутри - холодильник, кондиционер Xiaomi и даже водонагреватель. Такой дом на колесах способен удивить даже опытных путешественников.
Китайские инженеры создали компактный автодом-трицикл, ломающий стереотипы о кемперах. Он предназначен для одного-двух человек и сочетает полностью электрическую силовую установку с солнечными панелями, что обеспечивает высокую энергонезависимость.
Несмотря на скромные габариты, внутри размещено всё для комфорта: холодильник, кондиционер, водонагреватель и мощный инвертор. Автономность питает литиевая батарея ёмкостью 200 Ач и солнечная панель на 1200 Вт, которой достаточно даже для работы климатической системы. Для движения используется электродвигатель мощностью 4000 Вт, а на случай недостатка солнца предусмотрен резервный генератор.
Интерьер выполнен в минималистичном стиле с продуманной планировкой, объединяющей спальную зону, мини-кухню и зону отдыха. Конструкция обеспечивает хорошую тепло- и шумоизоляцию, а управление трициклом достаточно простое благодаря лёгкости и наличию ABS.
Этот проект отражает растущий спрос на мобильность и экологичность, предлагая философию жизни без привязки к коммуникациям. Возможно, в ближайшем будущем подобные решения перестанут быть экзотикой и войдут в повседневность.
Похожие материалы Сяоми
-
14.01.2026, 16:37
Во Владивостоке продают автодом Ford Transit 2022 с пробегом 20 тысяч км
Автодом на базе Ford Transit 2022 года выставлен на продажу во Владивостоке. Внутри - полный набор для жизни и путешествий. Пробег - всего 20 тысяч километров. Комплектация удивляет даже бывалых автотуристов. Китайские автодома становятся все популярнее.Читать далее
-
14.01.2026, 16:31
Ford и RTR представили Bronco RTR 2027 - новый внедорожник для скоростных приключений
Ford и RTR готовят к выпуску Bronco RTR 2027. Модель обещает стать доступной альтернативой топовым версиям. Внедорожник сочетает фирменный стиль RTR и легендарную проходимость Bronco. Ожидается яркая премьера и интересные технические решения.Читать далее
-
14.01.2026, 16:26
Немецкий прицеп Burstner Scala 530 TL: дом на колесах для работы и отдыха
Burstner Scala 530 TL удивляет продуманной планировкой и комфортом. Внутри есть все для жизни и работы. Газовое отопление и биотуалет обеспечивают автономность для долгих путешествий.Читать далее
-
14.01.2026, 16:15
Tesla прекращает продажу FSD навсегда - теперь только подписка для всех владельцев
Tesla убирает возможность купить Full Self-Driving навсегда. С 15 февраля FSD будет доступен только по подписке. Цена может вырасти, но детали держат в секрете. Решение связано с новыми планами компании и личными интересами Маска. Водителей ждут перемены.Читать далее
-
14.01.2026, 16:08
Редкий кемпер Toyota Sunrader 1981 года: дом на колесах из прошлого
Уникальный кемпер на базе Toyota 80-х годов удивляет сохранностью. Внутри - кухня, ванная и спальное место. Пробег минимальный, а цена сопоставима с новым авто. Чем еще интересен этот ретроавтомобиль? Узнайте подробности.Читать далее
-
14.01.2026, 15:43
Автодом на базе Урал Некст с сауной и кухней для охоты и путешествий
Внутри этого автодома скрыта настоящая сауна и просторная кухня. Семь спальных мест и автономные системы делают его идеальным для длительных поездок. Необычные решения в отделке и планировке удивляют даже опытных путешественников. Такой дом на колесах не похож ни на один другой.Читать далее
-
14.01.2026, 15:37
АвтоВАЗ перенес старт бренда SKM на 2026 год из-за рыночной ситуации
АвтоВАЗ готовит запуск бренда SKM, но сроки изменились. Причины сдвига не раскрываются. Ожидаются новые модели для бизнеса. Подробности о планах компании держатся в секрете. Интрига вокруг проекта сохраняется.Читать далее
-
14.01.2026, 15:32
АвтоВАЗ готовит внедрение систем автопилота и активной безопасности в Lada
АвтоВАЗ анонсировал планы по оснащению своих моделей системами ADAS. Подробности о сроках и функциях пока держатся в секрете. Эксперты гадают, какие технологии выберет производитель. Вопросы остаются открытыми, а интерес к теме растет.Читать далее
-
14.01.2026, 15:23
АвтоВАЗ объявил о запуске Lada Azimut и увеличении производства на четверть в 2026 году
АвтоВАЗ представил свежие планы на ближайшие годы. Компания готовит новую модель и наращивает выпуск. Впереди юбилей и новые двигатели. Какие перемены ждут рынок - интрига сохраняется.Читать далее
-
14.01.2026, 15:20
Alfa Romeo возвращает Giulietta как виртуальный электрокар Quadrifoglio на базе Leapmotor
Alfa Romeo неожиданно оживляет Giulietta, но только в цифровом виде. Электрическая Quadrifoglio построена на платформе Leapmotor Lafa 5. Пока это лишь виртуальный концепт, но идея уже вызвала бурю обсуждений. Итальянцы явно не боятся экспериментировать.Читать далее
