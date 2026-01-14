Кемпер из Китая удивил возможностями — что внутри и как едет?

Электрический автодом на трицикле с солнечными панелями и кондиционером Xiaomi

В Китае появился необычный автодом на базе трицикла. Он оснащен электромотором и солнечными панелями. Внутри - холодильник, кондиционер Xiaomi и даже водонагреватель. Такой дом на колесах способен удивить даже опытных путешественников.

Китайские инженеры создали компактный автодом-трицикл, ломающий стереотипы о кемперах. Он предназначен для одного-двух человек и сочетает полностью электрическую силовую установку с солнечными панелями, что обеспечивает высокую энергонезависимость.

Фото: ru.made-in-china.com

Несмотря на скромные габариты, внутри размещено всё для комфорта: холодильник, кондиционер, водонагреватель и мощный инвертор. Автономность питает литиевая батарея ёмкостью 200 Ач и солнечная панель на 1200 Вт, которой достаточно даже для работы климатической системы. Для движения используется электродвигатель мощностью 4000 Вт, а на случай недостатка солнца предусмотрен резервный генератор.

Фото: ru.made-in-china.com

Интерьер выполнен в минималистичном стиле с продуманной планировкой, объединяющей спальную зону, мини-кухню и зону отдыха. Конструкция обеспечивает хорошую тепло- и шумоизоляцию, а управление трициклом достаточно простое благодаря лёгкости и наличию ABS.

Этот проект отражает растущий спрос на мобильность и экологичность, предлагая философию жизни без привязки к коммуникациям. Возможно, в ближайшем будущем подобные решения перестанут быть экзотикой и войдут в повседневность.