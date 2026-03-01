Новый роскошный электрокроссовер Bentley проходит экстремальные испытания в Арктике и готовит революцию в премиум-сегменте

Электрический Bentley 2027 модельного года замечен на зимних тестах: первые подробности

Будущий электрический внедорожник Bentley впервые замечен на суровых зимних испытаниях. Модель обещает стать флагманом среди премиальных электрокаров и уже сейчас вызывает интерес у экспертов. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.

Появление полностью открытого Bentley – событие, которое не может остаться незамеченным. На фоне глобального перехода к электромобилям британский бренд решился на смелый шаг: создать свой первый внедорожник, работающий исключительно на электротяге. Недавние шпионские снимки с зимних тестов вблизи Полярного круга только подогрели интерес к новинке, ведь Bentley традиционно ассоциируется с роскошью, а не с инновациями в области электромобилей.

Внешний вид прототипа сразу бросается в глаза: массивный кузов, плавные линии и узнаваемый силуэт, который даже сквозь камуфляж не может скрыть фирменные черты бренда. Судя по всему, инженеры Bentley решили отойти от классической вертикальной посадки, характерной для предыдущих моделей, сделав ставку на более динамичный и стремительный профиль. Это решение может стать новым трендом для премиальных кроссоверов, ведь конкуренты уже давно экспериментируют с аэродинамикой.

Особое внимание привлекло поведение автомобиля на снегу. Несмотря на значительные габариты, электрокроссовер уверенно держится на скользкой поверхности и даже позволяет эффектно входить в заносы. Это говорит о том, что инженеры уделяют особое внимание настройке полного привода и систем стабилизации. По мнению специалистов, Bentley стремится не только сохранить фирменный комфорт, но и добавить автомобилю спортивный характер, что особенно важно для покупателей в сегменте роскоши.

Технические характеристики пока держатся в секрете, однако эксперты предполагают, что новинка получит платформу, унифицированную с Porsche Cayenne Electric. Это означает, что можно ожидать появления мощных электромоторов, большого запаса хода и емкой тяговой батареи. В Bentley традиционно не экономят на материалах отделки и уровне оснащения, поэтому салон будущего внедорожника наверняка удивит даже самых требовательных клиентов.

Премьера модели запланирована на конец 2026 года, а продажи начнутся уже в 2027-м. Для Bentley это не просто очередная новинка, но и попытка занять лидирующие позиции в сегменте роскошных электрокаров. Учитывая растущий интерес к «зеленым» технологиям и ужесточающиеся требования к выбросам, такой шаг выглядит логичным и своевременным. Впрочем, конкуренция в этом классе лишь обостряется, и успех новинки будет зависеть не только от известности бренда, но и от исключительных потребительских качеств автомобиля.

Пока же Bentley продолжает тестировать свой внедорожник в самых суровых условиях, чтобы убедиться в его надежности и безопасности. Судя по всему, компания готова удивить не только поклонников марки, но и весь автомобильный рынок. Остается лишь дождаться официальной премьеры и узнать, действительно ли ожидания оправдаются.