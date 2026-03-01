Новый роскошный электрокроссовер Bentley проходит экстремальные испытания в Арктике и готовит революцию в премиум-сегменте

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 22:18

Электрический Bentley 2027 модельного года замечен на зимних тестах: первые подробности

Электрический Bentley 2027 модельного года замечен на зимних тестах: первые подробности

Новый роскошный электрокроссовер Bentley проходит экстремальные испытания в Арктике и готовит революцию в премиум-сегменте

Электрический Bentley 2027 модельного года замечен на зимних тестах: первые подробности

Будущий электрический внедорожник Bentley впервые замечен на суровых зимних испытаниях. Модель обещает стать флагманом среди премиальных электрокаров и уже сейчас вызывает интерес у экспертов. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.

Будущий электрический внедорожник Bentley впервые замечен на суровых зимних испытаниях. Модель обещает стать флагманом среди премиальных электрокаров и уже сейчас вызывает интерес у экспертов. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.

Появление полностью открытого Bentley – событие, которое не может остаться незамеченным. На фоне глобального перехода к электромобилям британский бренд решился на смелый шаг: создать свой первый внедорожник, работающий исключительно на электротяге. Недавние шпионские снимки с зимних тестов вблизи Полярного круга только подогрели интерес к новинке, ведь Bentley традиционно ассоциируется с роскошью, а не с инновациями в области электромобилей.

Внешний вид прототипа сразу бросается в глаза: массивный кузов, плавные линии и узнаваемый силуэт, который даже сквозь камуфляж не может скрыть фирменные черты бренда. Судя по всему, инженеры Bentley решили отойти от классической вертикальной посадки, характерной для предыдущих моделей, сделав ставку на более динамичный и стремительный профиль. Это решение может стать новым трендом для премиальных кроссоверов, ведь конкуренты уже давно экспериментируют с аэродинамикой.

Особое внимание привлекло поведение автомобиля на снегу. Несмотря на значительные габариты, электрокроссовер уверенно держится на скользкой поверхности и даже позволяет эффектно входить в заносы. Это говорит о том, что инженеры уделяют особое внимание настройке полного привода и систем стабилизации. По мнению специалистов, Bentley стремится не только сохранить фирменный комфорт, но и добавить автомобилю спортивный характер, что особенно важно для покупателей в сегменте роскоши.

Технические характеристики пока держатся в секрете, однако эксперты предполагают, что новинка получит платформу, унифицированную с Porsche Cayenne Electric. Это означает, что можно ожидать появления мощных электромоторов, большого запаса хода и емкой тяговой батареи. В Bentley традиционно не экономят на материалах отделки и уровне оснащения, поэтому салон будущего внедорожника наверняка удивит даже самых требовательных клиентов.

Премьера модели запланирована на конец 2026 года, а продажи начнутся уже в 2027-м. Для Bentley это не просто очередная новинка, но и попытка занять лидирующие позиции в сегменте роскошных электрокаров. Учитывая растущий интерес к «зеленым» технологиям и ужесточающиеся требования к выбросам, такой шаг выглядит логичным и своевременным. Впрочем, конкуренция в этом классе лишь обостряется, и успех новинки будет зависеть не только от известности бренда, но и от исключительных потребительских качеств автомобиля.

Пока же Bentley продолжает тестировать свой внедорожник в самых суровых условиях, чтобы убедиться в его надежности и безопасности. Судя по всему, компания готова удивить не только поклонников марки, но и весь автомобильный рынок. Остается лишь дождаться официальной премьеры и узнать, действительно ли ожидания оправдаются.

Упомянутые марки: Bentley, Porsche
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бентли, Порше

Похожие материалы Бентли, Порше

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Владивосток Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться