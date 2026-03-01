Что известно о будущем электрокаре BMW i3 2027 года и почему он может изменить рынок седанов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 06:41

BMW готовит к выпуску полностью электрическую версию 3 Series под именем i3. Новинка обещает стать не просто очередным электрокаром, а серьезной альтернативой привычным бензиновым моделям. Уже сейчас эксперты обсуждают, как изменится восприятие бренда и что ждет поклонников марки в ближайшие годы.

BMW готовится к запуску новой главы в истории самой популярной модели — 3-й серии. В этот раз речь идет о полностью электрической версии, которая получает имя i3. Для российского рынка и всего мира это событие может стать поворотным моментом: впервые электрокар от BMW будет позиционироваться как полноценная замена классического седана на ДВС, а не как нишевый эксперимент.

Интерес к новинке подогревается тем, что имя i3 уже знакомо сторонникам марки - с 2013 по 2022 год под этим индексом выпускался городской необычный хэтчбек, который запомнился смелыми решениями и инновационными решениями. Однако на этом сходство заканчивается: будущий i3 — это не компактный электромобиль для города, а полноценный представитель 3-й серии, только с электрической начинкой.

По информации автоэкспертов, новый BMW i3 будет построен на современной платформе, рассчитанной исключительно под электромобили. Это позволит инженерам реализовать более просторный салон, улучшенную управляемость и высокий уровень безопасности. Ожидается, что дизайн новинки сохранит узнаваемые черты 3-й серии, но получит более динамичные линии и фирменные элементы электромобилей BMW.

Технические характеристики пока держатся в секрете, но инсайдеры уверяют: запас хода превышает 600 километров, разгон до 100 км/ч составляет менее 5 секунд. Важный акцент делается на быстрой зарядке и взаимодействии с цифровыми сервисами BMW, что должно сделать использование максимально удобным для владельцев.

Эксперты отмечают, что появление i3 может изменить расстановку сил на рынке бизнес-седанов. Если раньше электромобили воспринимались как альтернатива для энтузиастов, то теперь BMW делает установку на массового покупателя, используя привычный комфорт и динамику. Это может подтолкнуть к ускорению развития экологически чистых электрических моделей и побудить потребителей использовать экологически чистые решения.

В России интерес к электромобилям растет, несмотря на инфраструктурные сложности. Появление BMW i3 2027 модельного года может стать катализатором для развития премиум-класса. Ожидается, что новинка появится в продаже уже через два года, а ее стоимость будет сравнима с топовыми версиями 3-й серии.

Таким образом, BMW i3 2027 модельного года – это не просто очередная новинка, а символ перемены в автомобильной индустрии. Компания делает ставки по электрификацию, сохраняя при этом традиционные ценности бренда: драйв, комфорт и престиж. Впереди – новая эра для поклонников BMW и всех, кто занимается развитием технологий на рынке автомобилей.

Упомянутые модели: BMW i3
Упомянутые марки: BMW
