Как изменился флагман BMW после вмешательства тюнеров – удивит ли он вас?

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

3 января 2026, 06:46

Электрический BMW i7 получил яркий тюнинг от Larte Design с розовыми акцентами

Larte Design создал для BMW i7 эффектный обвес из карбона с розовыми деталями. Внешний вид седана стал заметно агрессивнее. Мощность осталась прежней, но визуальный эффект впечатляет. Стоимость доработки пока не раскрыта. Оцените, как изменился характер электроседана.

Флагманский электроседан BMW i7, который и без того выделяется в потоке, теперь стал еще заметнее благодаря стараниям тюнеров из Larte Design. Они решили, что потребителю не хватает дерзости, и создали для него уникальный комплект внешних доработок. В результате автомобиль приобрел совершенно новый облик, который сложно спутать с чем-то еще на дороге.

Главная фишка этого проекта — карбоновые элементы кузова с неожиданными розовыми акцентами. Передний сплиттер, массивные накладки на пороги, агрессивный диффузор со стоп-сигналами и даже спойлер на крышке багажника - все это выполнено из углепластика и подчеркивает спортивный характер машины. Были заменены даже зеркала корпуса и оптика, что придало автомобилю загадочности.

Колеса тоже не остались без внимания: их дизайн сложно назвать классическим, а розовые вставки делают их еще более заметными. В целом, экстерьер BMW i7 после доработок Larte Design стал вызывающим и даже немного провокационным. Такой автомобиль точно не останется без внимания на парковке в ресторане или в центре мегаполиса.

Однако, несмотря на столь радикальные перемены во внешности, под капотом никаких изменений не произошло. Larte Design не стал вмешиваться в силовую установку, и BMW i7 сохранил свои заводские характеристики. Базовая версия eDrive50 разгоняется до 100 км/ч за 5,3 секунды благодаря 449 лошадиным силам. Более мощная версия xDrive60 выдает уже 536 сил, и ускорение происходит за 4,5 секунды. А топовый i7 M70 с 650 л.с может поспорить с суперкарами, разгоняясь до 100 км/ч за 3,5 секунды.

Стоимость BMW i7 в России и на мировом рынке остается высокой: базовая версия начинается примерно со 105 тысяч долларов, а за топовый M70 придется отдать не менее 168 тысяч. При этом обычная «семерка» с бензиновым или гибридным мотором стоит чуть дешевле, но и динамика у нее скромнее. Впрочем, для тех, кто хочет выделится, Larte Design готова предложить не только обвесы для BMW, но и для других премиальных марок – от Mercedes до Lamborghini.

Интересно, что, по всей видимости, пока речь идет о рендерах, а не о первом автомобиле. Но если найдется желающий, Larte Design готова воплотить этот проект в металле и карбоне. Цена вопроса пока не раскрывается - все индивидуально и зависит от пожеланий клиента. В любом случае, такой BMW i7 – это вызов скучной обыденности и отличный способ заявить о себе на дороге.

Упомянутые модели: BMW i7
Упомянутые марки: BMW
2007—2026 110km.ru
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля.

