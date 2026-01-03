Как изменился флагман BMW после вмешательства тюнеров – удивит ли он вас?

Электрический BMW i7 получил яркий тюнинг от Larte Design с розовыми акцентами

Larte Design создал для BMW i7 эффектный обвес из карбона с розовыми деталями. Внешний вид седана стал заметно агрессивнее. Мощность осталась прежней, но визуальный эффект впечатляет. Стоимость доработки пока не раскрыта. Оцените, как изменился характер электроседана.

Larte Design создал для BMW i7 эффектный обвес из карбона с розовыми деталями. Внешний вид седана стал заметно агрессивнее. Мощность осталась прежней, но визуальный эффект впечатляет. Стоимость доработки пока не раскрыта. Оцените, как изменился характер электроседана.

Флагманский электроседан BMW i7, который и без того выделяется в потоке, теперь стал еще заметнее благодаря стараниям тюнеров из Larte Design. Они решили, что потребителю не хватает дерзости, и создали для него уникальный комплект внешних доработок. В результате автомобиль приобрел совершенно новый облик, который сложно спутать с чем-то еще на дороге.

Главная фишка этого проекта — карбоновые элементы кузова с неожиданными розовыми акцентами. Передний сплиттер, массивные накладки на пороги, агрессивный диффузор со стоп-сигналами и даже спойлер на крышке багажника - все это выполнено из углепластика и подчеркивает спортивный характер машины. Были заменены даже зеркала корпуса и оптика, что придало автомобилю загадочности.

Колеса тоже не остались без внимания: их дизайн сложно назвать классическим, а розовые вставки делают их еще более заметными. В целом, экстерьер BMW i7 после доработок Larte Design стал вызывающим и даже немного провокационным. Такой автомобиль точно не останется без внимания на парковке в ресторане или в центре мегаполиса.

Однако, несмотря на столь радикальные перемены во внешности, под капотом никаких изменений не произошло. Larte Design не стал вмешиваться в силовую установку, и BMW i7 сохранил свои заводские характеристики. Базовая версия eDrive50 разгоняется до 100 км/ч за 5,3 секунды благодаря 449 лошадиным силам. Более мощная версия xDrive60 выдает уже 536 сил, и ускорение происходит за 4,5 секунды. А топовый i7 M70 с 650 л.с может поспорить с суперкарами, разгоняясь до 100 км/ч за 3,5 секунды.

Стоимость BMW i7 в России и на мировом рынке остается высокой: базовая версия начинается примерно со 105 тысяч долларов, а за топовый M70 придется отдать не менее 168 тысяч. При этом обычная «семерка» с бензиновым или гибридным мотором стоит чуть дешевле, но и динамика у нее скромнее. Впрочем, для тех, кто хочет выделится, Larte Design готова предложить не только обвесы для BMW, но и для других премиальных марок – от Mercedes до Lamborghini.

Интересно, что, по всей видимости, пока речь идет о рендерах, а не о первом автомобиле. Но если найдется желающий, Larte Design готова воплотить этот проект в металле и карбоне. Цена вопроса пока не раскрывается - все индивидуально и зависит от пожеланий клиента. В любом случае, такой BMW i7 – это вызов скучной обыденности и отличный способ заявить о себе на дороге.