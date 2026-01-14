Первые подробности о будущем M3 — революция или компромисс?

Электрический BMW iM3: сможет ли новая версия изменить отношение к электрокарам

BMW готовит электрическую версию легендарного M3. Внешне она почти не будет отличаться от бензиновой. Ожидается, что обе версии появятся одновременно. Новинка может получить имя iM3. Как изменится культовая модель - интрига сохраняется.

BMW готовит электрическую версию легендарного M3. Внешне она почти не будет отличаться от бензиновой. Ожидается, что обе версии появятся одновременно. Новинка может получить имя iM3. Как изменится культовая модель - интрига сохраняется.

В автомобильном мире грядет событие, которое еще недавно казалось невозможным: культовый BMW M3 готовится к переходу на электротягу. Немецкий производитель решил не отказываться от традиций, поэтому электрическая версия сохранила узнаваемый облик и харизму классического M3. При этом бензиновая модификация остается, чтобы не отпугнуть поклонников классики, которые пока не готовы пересесть на электромобиль.

По информации западных инсайдеров, новинка получит имя BMW iM3. Такой ход выглядит логично: буква «i» давно ассоциируется у BMW с электрификацией, а классическая аббревиатура M3 не требует дополнительных представлений. Таким образом, компания делает ставку на плавный переход: сторонники имеют возможность выбирать между привычным бензиновым спорткаром и его электрическим собратом, не жертвуя стилем и имиджем.